Snapdragon 8 Gen 3: i benchmark sono troppo belli per essere veri

Il mercato dei System-on-a-Chip si prepara a dare il benvenuto al nuovo Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm, il prossimo microchip top di gamma dell'azienda americana. Grazie alle sue incredibili caratteristiche tecniche, questo nuovo processore promette di offrire prestazioni mai viste prima su smartphone e tablet. In questi giorni sono stati pubblicati online i primi benchmark Antutu e GeekBench, che hanno mostrato punteggi sorprendentemente alti: ma insieme alla curiosità per le prestazioni eccezionali, ci sono anche alcuni dubbi sulla veridicità di questi risultati.

Snapdragon 8 Gen 3 scalda i motori: eccolo in azione nei primi benchmark, c'è da fidarsi?

Nelle immagini postate dal leaker Revegnus, lo Snapdragon 8 Gen 3 sarebbe in grado di ottenere un punteggio Antutu di oltre 1.700.000 punti. Se così fosse, si tratterebbe di un aumento pari a circa il +30% rispetto allo Snapdragon 8 Gen 2, nello specifico un +27% lato CPU ma soprattutto +50% per la GPU. C'è poi il punteggio su GeekBench, che era già trapelato in precedenza ma che nel nuovo leak presenta un punteggio più elevato pari a 2.723/7.525 in single/multi-core, pari a un boost nelle performance del +80/50%.

Per quanto le specifiche tecniche dello Snapdragon 8 Gen 3 saranno sicuramente superiori al suo predecessore, sono punteggio fin troppo alti per essere realistici. L'unica possibilità è che il SoC testato sia una macchina prototipale al di fuori di una scocca da smartphone e dotato di un sistema di dissipazione tale da poter alzare in maniera artificiosa le frequenze per arrivare a tali livelli. Anche perché il prossimo SoC Qualcomm dovrebbe essere prodotto da TSMC con processo a 4 m N4P, che rispetto a quello N4 dello Snap 8 Gen 2 migliora del 6% in prestazioni, troppo poco per giustificare punteggi del genere. Allo stesso tempo, l'Apple A17 Bionic prodotto da TSMC a 3 nm N3B otterrebbe un punteggio attorno ai 3.000/7.860 su GeekBench, benchmark che misura le performance del processore. E sotto questo punto di vista, Snapdragon 8 Gen 3 potrebbe avere dalla sua una CPU molto potente, e anche la GPU non scherzerebbe.

