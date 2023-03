Snapdragon 8 Gen 3 flexa i muscoli su GeekBench: meglio di Apple

Ci vorranno ancora mesi prima che Qualcomm riveli al grande pubblico il suo futuro Snapdragon 8 Gen 3, ma in rete circolano già rumors piuttosto interessanti. Come ogni nuova generazione di System-on-a-Chip, anche per il prossimo modello high-end targato Snapdragon ci si aspetta un passo in avanti in termini di performance, che potrebbe esserci stato anticipato da GeekBench.

I primi benchmark dimostrano il salto evolutivo del prossimo Snapdragon 8 Gen 3

Lo screenshot che vedete sarebbe stato ottenuto eseguendo il benchmark su un'unità di test dello Snapdragon 8 Gen 3, il cui punteggio si attesterebbe sui 1.930/6.236 punti. Se così fosse, si tratterebbe di un significativo miglioramento delle capacità sintetiche del +29% in single-core e del +20% in multi-core rispetto all'attuale Snapdragon 8 Gen 2. Sarebbe anche un aumento rispetto alle prestazioni nei benchmark dell'A16 Bionic di iPhone 14 Pro (che si attesta attorno ai 1.800/5.500 punti), ma il vero rivale sarà il prossimo A17 Bionic, che migliorerà le performance ma soprattutto l'autonomia.

Non se ne conoscono ancora le specifiche con esattezza, ma lo Snap 8 Gen 3 dovrebbe avere una rinnovata CPU tri-cluster 1+5+2 (su Snap 8 Gen 2 è 1+4+3), guidata dal nuovo core principale Cortex-X4. Le previsioni non parlano solo di più potenza ma anche di consumi ridotti del 20% grazie al processo produttivo 4 nm N4P di casa TSMC, migliorato rispetto a quello N4 di Snap 8 Gen 2. Occhi puntati verso Qualcomm, quindi, anche perché si dice che potrebbe presentare lo Snapdragon 8 Gen 3 prima del previsto.

