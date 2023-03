OnePlus 10 Pro: ecco perché OxygenOS 13 e Android 13 non arrivano

Se si guarda alla roadmap ufficiale, molti degli smartphone sono stati aggiornati alla OxygenOS 13 e quindi ad Android 13, compreso OnePlus 10 Pro. Tuttavia, molti dei possessori del top di gamma di scorsa generazione continuano a lamentare l'assenza del major update, anche a distanza di mesi dal suo primo rilascio. Si è quindi creata confusione all'interno della community, anche dovuta all'assenza di comunicazioni da parte dell'azienda che aiutino a fare chiarezza sulla situazione.

L'aggiornamento OxygenOS 13 e Android 13 per OnePlus 10 Pro esiste, ma molti non lo ricevono

Tutto inizia il 9 agosto 2022, quando la prima Open Beta della OxygenOS 13 arriva su OnePlus 10 Pro, partendo da India e Nord America per poi espandersi anche all'Europa nei giorni successivi. Passiamo poi al 20 settembre 2022, data fatidica perché segna il primo roll-out dell'aggiornamento stabile (build C.19), rendendo OnePlus una delle prime ad aver abbracciato la nuova versione di Android 13. E come ogni major update del caso, anche quello di OnePlus parte con un roll-out graduale, destinato quindi a pochi utenti per poi espandersi via via a tutti; un passaggio normale e che fanno tutti i produttori, perché in caso di bug invalidanti possono interromperlo ed evitare che i problemi si diffondano troppo velocemente.

Tuttavia, è a questo punto che qualcosa si rompe. Il 26 settembre, 6 giorni dopo il rilascio di OxygenOS 13, alcuni utenti con ancora la OxygenOS 12 ricevono invece la build A.17 sempre basata su OOS12. Da quel punto in poi, il roll-out degli aggiornamenti per OnePlus 10 Pro si divide in due strade: c'è chi ha ricevuto OxygenOS 13 e chi è ancora fermo alla OxygenOS 12. Ma per OnePlus è tutto normale: “l'aggiornamento OOS13 è incrementale” e il fatto che chi ha ancora la OOS12 riceva ancora aggiornamenti OOS12 è per “garantirne la sicurezza nel mentre“.

Sono passati più di cinque mesi, però, e ci sono ancora utenti fermi alla OxygenOS 12, e il problema sarebbe da additare proprio a OnePlus. Dopo il primo roll-out di Android 13, OnePlus avrebbe sbagliato nel rilasciare il succitato aggiornamento, poiché chi ha aggiornato alla A.17 non può ricevere l'update OTA alla OxygenOS 13. Una situazione a dir poco fastidiosa per gli utenti che hanno inconsapevolmente aggiornato senza sapere cosa sarebbe potuto accadere. E certo, si può tentare la strada del rollback per tornare alla versione precedente, ma è altrettanto vero che molti non sanno o non vogliono eseguire questo tipo di procedura per correggere un problema che non hanno provocato loro.

Evidentemente a poco è servita la fusione con OPPO, quando OnePlus affermava che grazie a ciò sarebbe stata in grado di fornire aggiornamenti più tempestivamente. In attesa che la situazione venga sbloccata, l'unico consiglio semplice che possiamo consigliarvi è quello di utilizzare questa guida per provare a forzare l'aggiornamento OxygenOS 13 su OnePlus 10 Pro.

