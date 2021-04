Come aggiornare OnePlus e OxygenOS in anticipo con Oxygen Updater

Ogni volta è sempre così: OnePlus rilascia un aggiornamento OxygenOS e a voi non arriva, ma con Oxygen Updater cambia tutto. Ogni volta che un produttore rilascia un nuovo update, specialmente se si tratti di major update per OxygenOS e Android, ciò avviene gradualmente. È una regola che vale per tutti, anche per Xiaomi, Huawei, Samsung, OPPO e tutti gli altri. Ogni aggiornamento viene rilasciato con tempi differenti innanzitutto a seconda dell'area geografica e può capitare che arrivi prima in Asia e poi in Europa. Ma anche in Europa il rilascio della ROM avviene gradualmente di nazione in nazione. Se ciò non bastasse, anche quando parte il roll-out in Italia gli utenti lo ricevono a turno, in modo da non appesantire i server.

La succitata dinamica può risultare fastidiosa, perché magari vi tocca aspettare giorni o anche settimane prima di ricevere l'aggiornamento. Aggiornamento che magari ad altri con il vostro stesso modello di OnePlus è invece arrivato. Ma è possibile bypassare tutti questi passaggi sfruttando Oxygen Updater, un'app di terze parti che si appoggia ai server OnePlus per inviarvi gli aggiornamenti prima del previsto.

Nella configurazione iniziale conferma il vostro modello di OnePlus e il tipo di aggiornamento che desiderate. Se vi servono gli aggiornamenti standard selezionate “Incremental update“, se invece volete le ROM Beta allora virate su “Open Beta” (qua ci concentreremo sull'incrementale). A questo punto, nella sezione “Aggiorna” troverete l'ultimo aggiornamento disponibile. Per esempio, nel mio caso ecco che è disponibile la OxygenOS 11 che invece il sistema ufficiale non mi rileva ancora. A questo punto avviate il download dell'aggiornamento.

Una volta completata l'installazione, andate in “Impostazioni/Sistema/Aggiornamenti di sistema“, cliccate sull'icona delle Impostazioni in alto a destra e poi su “Aggiornamento locale“. Selezionate il file scaricato (si chiamerà “OnePlusXOxygenecc.zip“) ed avviate la procedura d'installazione. Una volta ultimata, vi verrà richiesto di riavviare lo smartphone: fatelo e al riavvio avrete il nuovo software.

