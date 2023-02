Lo Snapdragon 8 Gen 3 potrebbe arrivare prima del previsto

Il futuro Snapdragon 8 Gen 3 potrebbe essere lanciato prima del solito, secondo un nuovo leak. L'anno potrebbe chiudersi in grande, con un chipset high-end nuovo di zecca, la sua commercializzazione e perfino il lancio dei primi top di gamma equipaggiati con questa soluzione.

Snapdragon 8 Gen 3: un leak svela il periodo d'uscita (ed è prima del solito)

L'attuale Snapdragon 8 Gen 2 è stato lanciato durante il Summit di Qualcomm tenutosi a novembre. Per quanto riguarda invece il SoC di mezzo, lo Snapdragon 8+ Gen 1 ha debuttato nel corso del mese di maggio. Ci sono sei mesi di differenza tra le due soluzioni ma al momento non è dato di sapere quando sarà lanciato il nuovo modello Plus di seconda generazione.

Tuttavia i leak in merito allo Snapdragon 8 Gen 3 sono già cominciati e ora si parla del periodo d'uscita. L'insider DigitalChatStation – attivo soprattutto quando si parla del mercato cinese – riferisce che quest'anno il chipset di punta targato Qualcomm arriverà prima del solito.

Inoltre sostiene che i primi smartphone equipaggiati con questa soluzione faranno capolino già durante il quarto trimestre del 2023 (ovviamente in Cina). Visto che nel 2022 il lancio è avvenuto a metà novembre, probabilmente quest'anno possiamo aspettarci un'uscita nel corso del mese di ottobre. L'insider non fornisce una tempistica precisa (si tratta quindi di un'ipotesi).

