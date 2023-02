Utilizzate Google Foto? Non aggiornate ad iOS 16.3.1!

Se siete utenti di Google Foto ed utilizzate questo servizio per il backup della vostra galleria fotografica, vi conviene stare lontani dall'ultimo aggiornamento iOS rilasciato da Apple nelle scorse ore. La versione di sistema 16.3.1, infatti, rompe la compatibilità con l'app di Google.

iOS 16.3.1 e Google Foto non vanno d'accordo: aspettate prima di aggiornare

Google Foto è un servizio di archiviazione e condivisione di foto e video offerto da Big G che consente agli utenti di caricare le proprie immagini e video su un account cloud, organizzarli in modo intelligente in base alla data, al luogo e alle persone presenti, effettuare ricerche in base a parole chiave e condividerli con altre persone.

Il nuovo aggiornamento di iOS, tuttavia, ha reso incompatibile con il sistema l'applicazione che crasherà ad ogni tentativo di apertura. Per il momento, quindi, se avete necessità di accedere alle vostre foto salvate negli archivi di Google è meglio evitare di aggiornare. Il fix, probabilmente, dovrà arrivare proprio dall'azienda di Mountain View che dovrà pubblicare una versione aggiornata dell'applicazione.

Non è chiaro a cosa sia dovuta l'incompatibilità, dato che sia Apple che Google per il momento hanno evitato di commentare l'accaduto. Vi aggiorneremo non appena ci saranno maggiori informazioni a riguardo.

