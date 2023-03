Quanto si tratta di smartphone top di gamma potenti e dal look stiloso, Nubia e ZTE non hanno di che invidiare a nessun altro brand (asiatico e non). L'ultimo gioiello della compagnia è un dispositivo basato sullo Snap 8 Gen 2 e monta una fotocamera sotto lo schermo di quarta generazione: un vero gioiello. In questo articolo andiamo a scoprire dove comprare Nubia Z50 Ultra!

Nubia Z50 Ultra: dove comprare il nuovo flagship con fotocamera sotto lo schermo

Il nuovo Nubia Z50 Ultra segue il linguaggio stilistico di Z50, ma portato all'ennesima potenza. Bello ed elegante, il flagship offre uno schermo AMOLED da 6,8″ a 120 Hz, è mosso dall'ultimo Snapdragon 8 Gen 2, presenta una tripla fotocamera da 64 MP (con OIS e zoom a periscopio) e non si fa mancare nemmeno la ricarica rapida da 80W.

Se vuoi saperne di più ecco il nostro approfondimento dedicato al nuovo top di gamma del brand; invece, per scoprire dove comprare Nubia Z50 Ultra (già in sconto con coupon) continua a leggere!

GizTop

Lo smartphone è dotato della MyOS 13 su base Android 13 e – come riportato dallo store – si tratta di un software in inglese e cinese. Il dispositivo è un modello China ma è stato preinstallato il Play Store insieme ai servizi Google. Il prezzo in basso fa riferimento al taglio di memoria indicato: la cifra varia in base alla configurazione.

Bande supportate 4G: LTE FDD B1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28 5G: NSA-n41/78/79/1/3/28, SA-n1/n3/n41/n77/n78/n79/n28



In caso di coupon e offerte, oppure del debutto su altri store, aggiorneremo questa pagina con tutte le novità dedicate a Nubia Z50 Ultra. Inoltre, se siete interessati al modello Z50 (standard), ecco dove acquistarlo.

