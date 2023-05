Massima igiene per materassi, divani e tende, con il pulitore a vapore UWANT B200

Ormai quasi in ogni casa è presente un pratico vacuum cleaner, per pulire i pavimenti in un lampo e senza stress. Tuttavia ci sono anche altre zone della casa che hanno bisogno della massima igiene e ovviamente non mancano soluzioni adatte, come nel caso di UWANT B200: il pulitore a vapore multiuso offre quattro vantaggi in uno ed ora diventa ancora più interessante grazie a questo codice sconto targato Geekbuying (senza dimenticare la spedizione EU, sempre gradita).

Codice sconto UWANT B200: il pulitore a vapore multiuso 4 in 1 scende di prezzo

Con UWANT B200 è possibile pulire ed iginenizzare divani, materassi, tende e perfino gli abiti. Inoltre si tratta di un accessorio utile anche per la pulizia degli interni dell'auto, uno spazio da non sottovalutare (in cui si annida uno sporco ostinatissimo e spesso poco considerato).

Dotato di una potenza di aspirazione fino a 12.000 PA, dispositivo combina la testina con spazzola e un getto d'acqua ad alta pressione per pulire a fondo le superfici. Inoltre è presente un doppio serbatoio: uno per l'acqua sporca e uno per quella pulita (in cui versare anche il detergente).

Ovviamente è presente la modalità di pulizia a vapore, contro le macchie più ostiche. Inoltre è presente anche una modalità fatta apposta per stirare vestiti e tendaggi (con stiratura verticale).

Il pulitore a vapore multiuso UWANT B200 arriva su Geekbuying, subito in offerta con codice sconto a meno di 200€, con tanto di spedizione gratis direttamente dall'Europa.

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un'occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato a Geekbuying!

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il