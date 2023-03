Snapdragon 8+ Gen 2: e se il debutto avvenisse su tablet?

È dal 2019 che Qualcomm ci ha abituato alle varianti Plus dei suoi chipset, specialmente se top di gamma, dinamica che potrebbe ripetersi con Snapdragon 8+ Gen 2. Prima ci sono stati Snapdragon 855 e 855+, poi 865 e 865+, poi 888 e 888+ e infine 8 e 8+ Gen 1, e nelle ultime ore abbiamo assistito anche alla presentazione del nuovissimo Snapdragon 7+ Gen 2. Ma contrariamente a quanto si potrebbe preventivare, il primo oggetto a montare il nuovo SoC high-end del chipmaker americano potrebbe essere un tablet anziché uno smartphone.

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra sarà il primo con Snapdragon 8+ Gen 2?

Breaking!!

Galaxy Tab S9 Ultra

SnapDragon 8 Gen2+,

10880mAh — Revegnus (@Tech_Reve) March 16, 2023

È questa l'indiscrezione che sta circolando su Twitter, per quanto la fonte sia da prendere con le pinze. Oltre a una batteria da 10.880 mAh, per il lancio del prossimo Samsung Galaxy Tab S9 Ultra si menziona il presunto “Snapdragon 8 Gen2+“, ma si tratta di una nomenclatura che Qualcomm non ha mai utilizzato. E visto che invece esiste lo Snapdragon 8+ Gen 1, è più plausibile che il suo successore sia lo Snapdragon 8+ Gen 2 e che nel tweet ci sia un errore di battitura.

Just 8 Gen2+ — Revegnus (@Tech_Reve) March 16, 2023

Tuttavia, l'altra ipotesi si lega alla tempistica: la serie Samsung Galaxy Tab S8 venne lanciata nel Q1 2022, perciò la serie Tab S9 potrebbe non essere poi così lontana, ma se così fosse potrebbe essere prematuro il lancio di un eventuale Snap 8+ Gen 2 e allora il fantomatico “Snapdragon 8 Gen2+” potrebbe trattarsi del ben conosciuto Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. Ma è altresì vero che secondo i rumors la serie Tab S9 potrebbe in realtà slittare fra qualche mese, e a quel punto il periodo potrebbe coincidere con un nuovo SoC Qualcomm.

