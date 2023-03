Samsung, Google e vivo: c’è una grave falla di sicurezza

Dopo i problemi riscontrati con gli ultimi microchip proprietari, si abbatta un'altra tegola sull'operato di Samsung, accusata di essere affetta da una falla di sicurezza che colpisce anche i prodotti Google, vivo e non solo. Lo afferma Project Zero, la divisione di casa Google che si occupa della cyber-sicurezza dell'ecosistema informatico, avendo scovato una vulnerabilità che permette ai malintenzionati di attaccare i dispositivi in questione e hackerarli usando solo il numero di telefono.

Basta il numero di telefono per hackerare alcuni smartphone e smartwatch Samsung, Google e vivo

Il problema è legato al modem Exynos prodotti dalla casa sud-coreana, e in particolare a due funzionalità, ovvero le chiamate Wi-Fi e il Voice-over-LTE (VoLTE). Project Zero ha individuato 18 vulnerabilità, di cui 4 particolarmente gravi in quanto permettono di eseguire codice da remoto conoscendo soltanto il numero di telefono della vittima e senza che essa interagisca in alcun modo.

Come forse saprete, i SoC Exynos (e quindi anche i relativi modem) non sono presenti soltanto a bordo degli smartphone Samsung ma anche di altre compagnie come Google e vivo. Ecco quali sono i dispositivi che ne sono affetti:

Samsung Samsung Galaxy S22, S22+, S22 Ultra, A71 5G, A53, A33, A21s, A13 4G, A12, A04s, A04 Core, M33, M13 4G

Google Google Pixel 7, 7 Pro, 7a, 6, 6 Pro, 6a

vivo vivo S16e, S15e, S6, X70 Pro, X60 Pro (China), X30, X30 Pro



Fortunatamente, questa falla non colpisce tutti gli smartphone Samsung, dato che diversi modelli si basano su chipset Qualcomm o MediaTek. Ma come fa presente il team Project Zero, le aziende non hanno ancora rilasciato aggiornamenti correttivi che fixino il bug, pertanto il consiglio è quello di disattivare e non usare chiamate Wi-Fi e VoLTE onde evitare possibili cyber-attacchi.

