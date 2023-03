La serie Samsung Galaxy Tab S9 conterà tre tablet: ecco i primi dettagli

La prima metà dell'anno ha visto tra i suoi protagonisti i nuovi modelli della serie S23 di Samsung ma ovviamente la compagnia asiatica ha ancora un bel po' di assi nella manica. Durante la seconda metà del 2023 ci troveremo alle prese con i nuovi pieghevoli Z Flip 5 e Z Fold 5, con una gradevole aggiunta alla serie FE e con ben tre tablet della serie Samsung Galaxy Tab S9.

La serie Samsung Galaxy Tab S9 si avvicina: ci sarà anche una versione Ultra

Della gamma Samsung Galaxy Tab S9 abbiamo già parlato nelle scorse settimane: si tratterà di una serie di tablet, per la prima volta con certificazione IP67 (almeno secondo i rumor). Dovrebbe trattarsi di soluzioni resistenti all'acqua, ma non è dato di sapere se avremo questa caratteristica a bordo di tutti i modelli. Forse sarà un'esclusiva della versione premium, dato che – stando alle ultime novità – la gamma sarà composta da tre dispositivi.

Similmente a quanto visto con la famiglia Tab S8, quest'anno avremo Samsung Galaxy Tab S9, Tab S9+ e Tab S9 Ultra. Inoltre avremo delle versioni solo WiFi ed altre dotate anche di connettività 5G.

Di seguito trovate un breve recap dei numeri di modello dei tablet, insieme al mercato di riferimento.

Galaxy Tab S9: SM-X710 (Wi-Fi), SM-X716B (5G Global), SM-X718U (5G US);

Galaxy Tab S9+: SM-X810 (Wi-Fi), SM-X816B (5G Global), SM-X818U (5G US);

Galaxy Tab S9 Ultra: SM-X910 (Wi-Fi), SM-X916B (5G Global), SM-X918U (5G US).

Al momento le specifiche tecniche e le varie caratteristiche della nuova gamma di tablet sono ancora sconosciute. Sicuramente avremo Android 13 (sotto forma di One UI 5.1) e non mancherà di certo l'attuale Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, ma per altri dettagli bisognerà pazientare ancora.

Quali saranno le altre novità in arrivo per Samsung? Oltre alla serie Tab S9 si vocifera anche di Galaxy S23 FE e del tablet Tab S8 FE. Inoltre la seconda metà del 2023 porterà con sé anche i nuovi pieghevoli, ossia Galaxy Z Fold 5 e Z Flip 5, e la famiglia Watch 6.

