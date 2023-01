Samsung Galaxy Z Fold 5 avrà un display pieghevole praticamente perfetto

Anche se manca un bel po' di tempo al debutto è bene farsi trovare preparati: in questo approfondimento abbiamo raccolto per voi tutte le indiscrezioni e le voci in merito al prossimo pieghevole di Samsung, in costante aggiornamento. Andiamo a scoprire insieme tutti i segreti di Samsung Galaxy Z Fold 5 tra design, specifiche tecniche, prezzo ed uscita sul mercato!

Samsung Galaxy Z Fold 5: tutto quello che sappiamo finora

Design e display

Il prossimo Samsung Galaxy Z Fold 5 andrà a “correggere” uno dei principali difetti dal punto di vista estetico. Non si tratta di un problema relativo solo ai modelli del brand ma in realtà è un qualcosa di diffuso e che riguarda la tecnologia dei pannelli foldable. Come abbiamo evidenziato anche in fase di recensione, la piegatura di Z Fold 4 è stata migliorata ma è ancora visibile.

Tuttavia il prossimo top di gamma dovrebbe offrire un netto passo avanti: i leak riportano che Samsung Galaxy Z Fold 5 avrà un display praticamente perfetto e privo delle fastidiose grinze.

Arrivano poi altre novità per quanto riguarda specifiche e caratteristiche del pieghevole premium di Samsung. Rispetto al precedessore dovremmo avere un corpo leggermente più allungato:

158,5 x 128,5 x 6,5 mm (aperto)

(aperto) 158,5 x 67,5 x 14,5 – 16 mm (chiuso)

(chiuso) 275 grammi di peso

Una delle novità del dispositivo sarebbe lo slot per la S Pen: il pennino dovrebbe essere integrato direttamente all'interno del corpo.

Immagine dimostrativa

Il display sarà ancora una volta una soluzione da 7.6″ di diagonale con risoluzione 2208 x 1768 pixel, sempre Dynamic AMOLED 2X. Il pannello esterno sarà protetto da uno schermo Gorilla Glass Victus ed avremo un corpo resistente all'acqua (IPx8, fino a 1,5 m per 30 minuti).

Specifiche tecniche e caratteristiche

Il precedente Z Fold 4 è dotato dello Snapdragon 8+ Gen 1 mentre ci sono ancora alcuni dubbi in merito al successore. La scheda tecnica di Samsung Galaxy Z Fold 5 potrebbe basarsi tanto sullo Snapdragon 8 Gen 2 quanto sul futuro Snapdragon 8+ Gen 2: al momento ci sono indiscrezioni in entrambi i sensi.

Per amor di precisione, alcune indiscrezioni fanno riferimento al presunto Snapdragon 985 5G, soluzione in fase sperimentale che dovrebbe essere rinominata nella sua incarnazione commerciale.

Fotocamera

Z Fold 4

Le indiscrezioni riguardano anche il comparto fotografico: Samsung Galaxy Z Fold 5 dovrebbe avere dalla sua un sensore principale da 108 MP con una lunghezza focale di 26 mm, messa a fuoco Dual Pixel PDAF, OIS e apertura f/1.7. Il modulo sarebbe accompagnato da un teleobiettivo da 64 MP con zoom ottico 2X, lunghezza focale di 52 mm e apertura f/2.4.

Non mancherebbe un modulo ultra-wide da 12 MP (12 mm, f/2.2). Non ci sono ancora dettagli in merito alle fotocamere per gli autoscatti; tuttavia possiamo ipotizzare la presenza di un modulo selfie sotto lo schermo (almeno per quanto riguarda quello interno).

Samsung Galaxy Z Fold 5 – Prezzo e uscita

La data di presentazione di Samsung Galaxy Z Fold 5 è ancora lontana: la produzione dovrebbe avvenire nei mesi estivi e di conseguenza il debutto sarebbe fissato nel corso del terzo trimestre del 2023. L'uscita potrebbe avvenire nel mese di agosto (come avvenuto per la precedente generazione pieghevole) oppure a settembre: ovviamente l'ultima parola spetta a Samsung.

Il prezzo di vendita è ancora sconosciuto: ricordiamo che l'attuale Z Fold 4 è stato lanciato in Italia a 1.879€, 1.999€ e 2.249€, rispettivamente per le varianti da 12/256 GB, 12/512 GB e 12 GB /1 TB.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il