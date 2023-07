Samsung Galaxy Z Fold 5 paparazzato dal vivo: cosa cambierà?

Il prossimo evento Unpacked si avvicina sempre di più: la presentazione è fissata per fine luglio e siamo curiosi di conoscere tutte le novità in arrivo per il colosso tecnologico asiatico. Tra queste, ovviamente, ci sarà Samsung Galaxy Z Fold 5, il nuovo top di gamma pieghevole: eccolo nelle prime immagini dal vivo, che mostrano le migliorie tecniche della cerniera.

Samsung Galaxy Z Fold 5 nelle prime immagini dal vivo: ecco le differenze con Galaxy Z Fold 4

Z Fold 5 – Crediti: AhmedQwaider888 (Twitter)

La nuova struttura della cerniera permetterà di avere un pieghevole caratterizzato da una chiusura migliorata: non vi è ancora la certezza, ma dovrebbe trattarsi di una soluzione a goccia, similmente a quella adottata dagli ultimi pieghevoli targati OPPO, vivo, Huawei e Xiaomi. Questa tecnologia va a rimuovere lo spazio tra le due metà (quando il pannello è chiuso) e riduce sensibilmente la grinza sullo schermo (quando aperto).

Z Fold 5 – Crediti: AhmedQwaider888 (Twitter)

Le prime immagini dal vivo di Samsung Galaxy Z Fold 5 sembrano mostrare proprio questa novità, con una chiusura migliorata. Inoltre gli scatti anticipato il profilo superiore ed inferiore del dispositivo. Una foto mostra poi il nuovo arrivato alla prese con il precedente Galaxy Z Fold 4; il design generale è essenzialmente invariato, fatta eccezione per il flash LED. Nel nuovo flagship, quest'ultimo è stato spostato di lato (a filo con la scocca). mentre nel predecessore trova spazio sotto la tripla fotocamera, all'interno del modulo che contiene i sensori.

Z Fold 5 – Crediti: AhmedQwaider888 (Twitter)

Il prossimo pieghevole di Samsung non dovrebbe presentare grosse novità: per conoscere tutti i dettagli e le indiscrezioni trapelate finora, date un'occhiata al nostro approfondimento dedicato al flagship.

