Samsung Galaxy Z Fold 5: troppe poche novità, i dipendenti si lamentano

C'è malcontento nel dietro le quinte della casa coreana per il lancio di Samsung Galaxy Z Fold 5, uno smartphone che potrebbe non discostarsi poi così molto rispetto al suo predecessore. Ad affermarlo è il leaker Ice Universe, solitamente molto piccato quando si parla di criticare Samsung ma le cui speculazioni spesso tendono a concretizzarsi. E da uno dei suoi ultimi tweet si evince che il prossimo pieghevole targato Samsung sarebbe poco differente se confrontato all'attuale Z Fold 4, al punto da parlarne sotto forma di “Z Fold 4s“.

Le uniche semi-certezze sulle novità che vedremo con Samsung Galaxy Z Fold 5 sono hardware e software, cioè il passaggio da Snapdragon 8+ Gen 1 al più recente Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy e il firmware One UI 5.1.1, anche se il vero major update di prossima generazione sarà la One UI 6.0. In principio circolava la voce della S Pen integrata nella scocca, poi smentita, mentre pare confermata la nuova certificazione IP58 per la protezione dalla polvere. C'è poi la questione della cerniera a goccia, che finalmente dovrebbe permettere allo smartphone di chiudersi senza lasciare spazi fra le due parti ma con una grinza che sarebbe ancora piuttosto evidente, essendo ridotta soltanto del 15% rispetto a Z Fold 4.

I got the exact information about the crease of Galaxy Z Fold5, It does use a water drop hinge, but the crease is much larger than that of China brand mobile phone, so that the crease looks similar to Fold4.

Its crease is only 15% less than Fold4.