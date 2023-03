Samsung Galaxy S23 FE: ecco quando dovrebbe arrivare (e sarà in buona compagnia)

Nonostante la nuova gamma top di Samsung sia stata accolta in modo più che positivo, sappiamo bene che l'attenzione di tanti appassionati è rivolta verso la seconda metà dell'anno. Prossimamente dovrebbe fare capolino Samsung Galaxy S23 FE, uno dei dispositivi più attesi: ecco quando dovrebbe essere lanciato e quali saranno gli altri terminali in arrivo durante l'evento.

Samsung Galaxy S23 FE: nuovo leak svela il periodo d'uscita e le altre novità in arrivo

Tab S7 FE

Partiamo subito con dire che la gamma S FE di Samsung è sicuramente tra le più amate: si tratta di dispositivi premium, proposti a prezzi accessibili e – di conseguenza – in grado di attirare un bel po' di attenzione. Nelle settimane passate abbiamo scoperto qualcosa in più in merito a quello che ci aspetta: il colosso tech avrebbe in serbo un Samsung Galaxy S23 FE, in arrivo nel corso dei prossimi mesi.

Il dispositivo dovrebbe essere mosso dallo Snapdragon 8+ Gen 1 e ovviamente avere dalla sua un look vicino a quello dei fratelli maggiori. E ora arrivano novità sul periodo d'uscita e non solo.

S21 FE

Secondo le ultime voci di corridoio, Samsung Galaxy S23 FE sarà presentato nel corso del prossimo evento Unpacked, il secondo del 2023. Questo dovrebbe avere luogo ad agosto e vedrebbe tra i suoi protagonisti anche i pieghevoli Galaxy Z Fold 5 e Z Flip 5.

Tra le altre novità ci sarebbe anche il tablet Galaxy Tab S8 FE, dispositivo comparso anche su Geekbench e poi finito nel dimenticatoio. Il futuro Unpacked dovrebbe essere decisamente ricco di prodotti: durante l'evento ci sarebbe spazio anche per Galaxy Tab S9, il tablet di nuova generazione in arrivo – si vocifera – con certificazione IP67.

Il fatto che la presentazione sia fissata per il mese di agosto è in linea anche con precedenti indiscrezioni riguardanti i pieghevoli. Comunque non appena ci saranno novità sulla data vi aggiorneremo con tutti i dettagli.

