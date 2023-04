Recensione Dongbei Mars Pro: il proiettore Android 4K più luminoso

Se vi parlassi di 3200 ANSI lumen, 4K nativo, Android, compatibilità con HDR10, e sistema audio Dolby Digital integrato, sicuramente vi verrebbe in mente un proiettore e (probabilmente) pensereste subito all'Xgimi Horizon Pro. Ma no, quello di cui parleremo oggi non è un prodotto del celebre brand cinese (del quale trovate qui la recensione), ma arriva da un'azienda asiatica che, seppure sia ancora poco conosciuta nel nostro paese, dalla sua fondazione nel 2013 ha già vinto numerosi premi dedicati alla progettazione e lo sviluppo di proiettori, software e molto altro ancora.

Il Dangbei Mars Pro è un eccellente proiettore 4K laser animato da Android, in cui si trovano (quasi) tutte le caratteristiche fondamentali dei modelli top di gamma più conosciuti nel mercato, ma che costa decisamente meno: è possibile acquistarlo in sconto su Amazon tramite il coupon che trovate in basso, risparmiando ben 400 euro.

Recensione proiettore 4K Android Dangbei Mars Pro: meglio dell'Xgimi, ma più economico?

Design e materiali

Il Dangbei Mars Pro è un proiettore da tenere perlopiù fisso nella sua posizione ma, nonostante ciò, è un modello piuttosto compatto se rapportato alle caratteristiche tecniche. In sostanza si presenta come un parallelepipedo grande 246 x 209 x 173 mm e pesante 4.6 Kg che integra il supporto standard all'attacco dei treppiedi. Ed è proprio la possibilità di posizionare il proiettore su un qualsiasi treppiedi che, accoppiata ai sistemi di correzione automatica integrati, rende praticamente immediata la sua installazione: basterà posizionarlo dove si vuole, puntarlo su una qualsivoglia superficie ed accenderlo per far partire immediatamente l'ottimo sistema di auto-focus automatico e la correzione trapezoidale.

La zona anteriore è dedicata al posizionamento dell'ottica di proiezione che fortunatamente non è direttamente esposta, ma è protetta da uno strato in vetro che risolve la necessità di utilizzare un copriente quando il proiettore è spento. Se ricordate la recensione di praticamente tutti i proiettori Xgimi, sottolineammo proprio la mancanza di questo accessorio ed il problema relativo all'accumulo di polvere in prossimità della lente: ebbene, con il Dangbei Mars Pro il problema non si pone proprio.

Posteriormente sono presenti gli ingressi. Il'Dangbei Mars Pro è dotato di due ingressi HDMI 2.1 (di cui una eARC), due porte USB 2.0, un'uscita per le cuffie, un'uscita ottica digitale ed un (comodissimo) ingresso ethernet, per connettere il dispositivo alla rete cablata, oltre che – chiaramente – al WiFi.

Parte della zona laterale del proiettore è realizzata in metallo, mentre degli inserti in plastica sono stati posizionati superiormente e inferiormente, ed è proprio tramite la griglia in metallo che viene diffuso il suono del sistema audio, ma a questo ci arriviamo.

In confezione arriva anche un telecomando che però, a mio parere, non è qualitativamente adatto a questo modello: è in plastica leggera, i tasti non sono retroilluminati e trasmette una sensazione di “economico” seppure funzioni piuttosto bene, permetta di gestire tutte le funzionalità del proiettore senza alcun problema e possa essere utilizzato anche come mouse virtuale per muovere il puntatore sullo schermo.

Caratteristiche tecniche

L'immagine proiettata dal Dangbei Mars Pro è generata da un sistema DLP con matrice da 0,47” DMD e una risoluzione massima 4K a 60 Hz, che può arrivare a 120 Hz sfruttando la tecnologia MEMC. La sorgente di illuminazione laser ALPD (Advanced Laser Phosphor Display) ed il sistema di ottiche gli permettono una dimensione massima di proiezione è di 300” anche se, come al solito, il mio consiglio è quello di non superare i 150” per ottenere il massimo della qualità visiva. E giusto per darvi un'idea sul posizionamento: è possibile proiettare un’immagine di 80” ad una distanza di 2,2 m, 100” a 2,8 m e 150” a 4,2 m.

Molto interessante anche il tempo di risposta che, con i suoi 20 ms, rende il Dangbei Mars Pro un ottimo compagno anche con il gioco: anche grazie alla luminosità e alla risoluzione nativa, questo proiettore si comporta benissimo con la stragrande maggioranza dei videogiochi, anche se probabilmente i pro-gamer di giochi in prima persona potrebbero avere necessità di un tempo di risposta più ridotto.

Ecco le caratteristiche tecniche dell'Xgimi Horizon Pro 4K:

Sistema operativo Android 9

DLP a chip singolo (DMD da 0,47 pollici)

Risoluzione standard di 3840 x 2160, risoluzione massima 4096 x 2160 a 60Hz

CPU MediaTek MT9669 quad-core ARM

4 GB di RAM, 128 GB di spazio di archiviazione

Bluetooth 5.0, ethernet e Wi-Fi (2.4/5GHz, 802.11a/b/g/n)

3200 ANSI lumen da una sorgente luminosa a LED con una durata nominale di 30.000 ore

Dangbei non dichiara il rapporto di contrasto, che comunque è spesso una bugia

Rapporto di proiezione 1.27:1

Supporto audio Dolby

Supporto HDR10+

Due porte HDMI 2.0 e due porte USB 2.0 per tastiera, mouse o controller di gioco

Uscita audio ottica e jack per cuffie

L'immagine proiettata può essere capovolta per il montaggio a soffitto

Correzione trapezoidale automatica ±40 gradi (orizzontale e verticale)

In quanto a luminosità, il discorso è semplice: il Dangbei Mars Pro è in grado di garantire 3200 ANSI lumen che è un valore estremamente alto soprattutto in questa fascia di prezzo per un proiettore compatto in grado di supportare il 4K in HDR, ma che non mi sentirei di dire adatto a sostituire una TV tradizionale, a meno che non ci si trovi in ambienti bui. Come è giusto che sia.

Buono il sistema audio, affidato a due speaker da 8w full-range, molto preciso il sistema di autofocus. E se si somma questo sistema di messa a fuoco, con la presenza di un buon correttore digitale della geometria dell'immagine (in grado di lavorare a ±40°) si arriva alla conclusione che il Dangbei Mars Pro è uno di quei proiettori tuttofare che, volendo, si può utilizzare anche in movimento.

Qualità video

Il primo appunto che, come al solito, mi sento di fare è che nonostante la luminosità molto alta, anche con il Dangbei Mars Pro è meglio evitare di proiettare le immagini sulle pareti, anche quelle bianche. Perché certo, il risultato è (quasi) godibile, ma data la natura di questi dispositivi, è sempre meglio dotarsi di un buon telo di proiezione: i proiettori portatili non sono luminosi come quelli “fissi”, ed anche utilizzare un lenzuolo bianco potrebbe avere note negative.

Il mio consiglio è quello di utilizzare sempre un buon telo di proiezione che non “assorba” la luce ed in grado di riflettere al massimo l'immagine e ok, un telo in fibra di vetro forse potrebbe essere eccessivo, ma in rete è possibile trovare alternative molto economiche: nel mio caso, utilizzo un telo di proiezione avvolgibile di BlitzWolf, grande 100 pollici e di buona qualità.

Ad ogni modo, la qualità video del Dangbei Mars Pro è sorprendentemente buona, soprattutto se paragonata alle sue dimensioni e alla risoluzione supportata. E sono più che convinto quando dico che tra i proiettori della categoria si piazza in cima alla mia classifica personale, anche più in alto dell'Xgimi Horizon Pro 4K.

Quando si utilizza una sorgente di qualità, la definizione dell'immagine è di un buon livello e, in alcuni casi, è in grado di garantire uno sharpening migliore anche di quello che si potrebbe trovare in alcune TV QLED.

Buona anche la gestione dell'intervallo dinamico, che è personalizzabile (assieme a tanti altri fattori d'immagine) nel menu di configurazione del sistema operativo.

Software

È forse il software integrato il vero tallone d'Achille di questo Dangbei Mars Pro. Sia chiaro, stiamo parlando di un proiettore basato su Android, ma non su Android TV. L'interfaccia grafica è quella tipica dei proiettori asiatici più “economici” ed il dispositivo non arriva con il Play Store preinstallato. Il menu è in italiano, ma con numerosi errori di traduzione, e per installare le app di Google è necessario entrare nella sezione Community e seguire la guida.

È anche possibile scaricare una versione parzialmente funzionante di Netflix che però, data l'assenza della certificazione Widewine L1, funzionerà solo in HD e non in 4K. Per risolvere questo problema, il brand ha deciso di fornire in omaggio, agli acquirenti Amazon del proiettore, un completo box Android TV compatibile con Netflix e con le più note app di streaming: il prezzo però, è che si dovrà sacrificare uno dei due ingressi HDMI integrati.

Detto questo, il processore MediaTek MT9669 affiancato dai a 4GB di memoria RAM e ben 128 GB di memoria interna (di tipo EMMC) rendono il Dangbei Mars Pro piuttosto fluido nella gestione delle operazioni. Ammetto però, che mi sarebbe piaciuto vederlo animato da Google TV, grazie al quale anche le operazioni di casting dai dispositivi mobili sarebbero risultate più semplici.

Prezzo di vendita e considerazioni

Il prezzo di vendita ufficiale del Dangbei Mars Pro è di 1999,00 euro ma, tramite il box in basso, potreste acquistarlo in sconto su Amazon a 1499,00 euro (e in regalo si riceverà un dongle Android TV dal valore di 79 euro). E sì, è una cifra proibitiva, ma è più bassa di quella necessaria per acquistare un Xgimi Horizon Pro 4K che, tra le altre cose, ha una luminosità inferiore di ben 1000 ANSI lumen. Da un punto di vista puramente qualitativo, il Mars Pro è un prodotto eccellente, tra i migliori del mercato, con cui video luminosi e dettagliati saranno all'ordine del giorno.

Certo, il sistema operativo è relativamente intuitivo e facile da configurare, così come l'autofocus e la correzione trapezoidale, ma come già detto avrei preferito fosse stato animato da Google TV: in questo modo gli aggiornamenti sarebbero stati più celeri, l'interfaccia meglio ottimizzata, e il Dangbei Mars Pro avrebbe potuto vincere il titolo di GizChoice.



