Realme 11 Pro svelato: ecco il nuovo cambio di look

Come ogni anno, con l'arrivare della primavera dovrebbe arrivare la nuova uscita della serie Number di Realme, come dimostra il fatto che siano trapelate in rete le prime immagini di Realme 11 Pro. Il nuovo smartphone di punta per la fascia media è stato infatti certificato dall'ente cinese TENAA, le cui foto ci rivelano in anticipo quale sarà il look della nuova uscita targata Realme.

Ecco come sarà fatto Realme 11 Pro: prime immagini del futuro smartphone

Così come i modelli Pro della serie 10, anche Realme 11 Pro sfoggerà uno schermo curvo, una peculiarità per questo segmento di prezzo, per quanto l'utilizzo di questi pannelli sia sempre controverso in termini di ergonomia e praticità. Non se ne conosce la diagonale, ma immaginiamo sarà nuovamente AMOLED attorno ai 6,7″ Full HD+ e che sarà dotato di un refresh rate a 120 Hz.

La vera sorpresa è invece sul posteriore, dove il nuovo smartphone sfoggia un'estetica rinnovata per il modulo fotografico: al posto del doppio cerchio in alto a sinistra, adesso è spostato al centro e ricorda parzialmente la serie Find X6, con tre sensori posizionato dentro a una serie di cerchi concentrici. Non se ne conoscono ancora le specifiche con esattezza, ma si parla di SoC Dimensity 1080, batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida 67W e fotocamera da 50 MP, per un periodo di uscita previsto per la seconda metà del 2023.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il