Whatsapp permetterà presto di bloccare e nascondere le chat: ecco quando

In queste ore Meta ha pubblicato una nuova versione beta di WhatsApp per Android che include forse una delle funzioni più richieste di sempre da parte degli utenti. In futuro, se verrà completato lo sviluppo della funzione, gli utenti della nota app di messaggistica istantanea potranno nascondere e bloccare le chat con un PIN oppure con l'autenticazione biometrica come l'impronta digitale o il riconoscimento facciale.

Chat nascoste e bloccate: la nuova privacy di WhatsApp accontenta gli utenti

Con l'aggiornamento 2.23.8.2 di WhatsApp Beta per Android, nella celebre app di Meta è stata introdotta una nuova sezione che permette di bloccare e nascondere le chat che non vogliamo vengano visualizzate normalmente nella lista delle conversazioni. Le chat potranno essere messe al sicuro utilizzando il proprio metodo di autenticazione preferito: si potrà utilizzare l'impronta digitale, un PIN, una password, oppure il riconoscimento facciale (FaceID su iOS).

Questa nuova funzione garantirà maggiore sicurezza e privacy a tutti gli utenti (anche i più furbetti), ma quando arriverà ufficialmente? Difficile a dirsi: spesso le nuove funzioni di WhatsApp impiegano mesi di test prima di essere effettivamente pronte per il grande pubblico. Bisognerà probabilmente attendere l'apparizione di questa nuova funzione anche in iOS, prima di poter stabilire effettivamente una data di uscita per le versioni stabili. In un paio di mesi, però, è possibile che gli utenti (di entrambe le versioni) siano in grado di bloccare e nascondere a proprio piacimento le chat più delicate.

In questi giorni, su WhatsApp Beta per Android è arrivato anche un nuovo potente editor di testo per la modifica delle foto, che su iOS era arrivato diverse settimane fa.

Vista la data particolare (al momento della stesura di questo articolo è primo aprile, giorno noto per i suoi scherzi) vi possiamo confermare che non si tratta di un pesce di aprile, come rassicurato anche dagli esperti di WaBetaInfo su Twitter.

