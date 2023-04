Sony spinge sul cloud gaming: i giochi PlayStation arrivano anche su smartphone?

Il mondo del gaming da qualche anno ha visto la crescita dei giochi in cloud che possono essere riprodotti su qualsiasi dispositivo abbia uno schermo e a cui possa essere collegato un controller. Microsoft e NVIDIA sono lanciatissimi in questo nuovo settore, mentre Sony è rimasta al palo: la situazione, tuttavia, potrebbe presto cambiare, come si evince da alcuni annunci di lavoro.

Il successore di PlayStation Now potrebbe essere in fase di sviluppo

Attualmente Sony starebbe cercando 22 nuovi membri da assumere per guidare quella che viene definita la “rivoluzione del cloud gaming“. Nelle scorse settimane è emerso un rumor che vorrebbe l'azienda nipponica intenta a sviluppare una console portatile con funzioni prettamente cloud, grazie al gaming in streaming che potrebbe giocare un ruolo fondamentale nella riuscita del progetto. Il successore di PlayStation Now, quindi potrebbe essere studiato anche per funzionare sui dispositivi portatili come gli smartphone.

“Come membro del Sony Interactive Entertainment’s Future Technology Group (FTG), avrai l'opportunità di guidare la rivoluzione del cloud gaming. FTG è in prima linea per portare la qualità console dei videogiochi su ogni dispositivo” si legge nell'annuncio di lavoro pubblicato da Sony. Grazie alla rimodulazione degli abbonamenti PlayStation Plus, l'azienda leader del settore potrebbe proporre i giochi in streaming del tier Premium anche su altri dispositivi e non solo su PlayStation 4 e PS5.

In attesa che la nuova visione per il cloud di Sony si concretizzi, sembra che anche Netflix stia puntando il mercato dei videogiochi per proporre titoli console e PC attraverso la propria app per le smart TV.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il