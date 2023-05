Intrattenimento senza limiti con Samsung TV OLED 2022: ricevi fino al 24% di sconto, ma solo per poco!

Per questo fine settimana, lo store ufficiale Samsung ha lanciato una promozione che permette di beneficiare di uno sconto di tutto rispetto su uno dei migliori televisori del brand. Un concentrato di tecnologia votato all'intrattenimento, che scende di oltre il 20% grazie ad una doppia offerta: Samsung TV OLED 2022 (S95B) scende ad un prezzo top e diventa imperdibile per gli appassionati di cinema e gaming che puntano alla qualità massima, ma sempre con un occhio al portafogli!

Samsung TV OLED 2022 (S95B): il televisore ultra-premium scende ad un prezzo top

La smart TV S95B rappresenta la fascia ultra-premium di Samsung dello scorso anno; si tratta di un televisore dotato di caratteristiche stellari, che si è distinto nelle recensioni e che offre una qualità eccelsa per godere al meglio dei contenuti multimediali. Serie TV, film, giochi: quali che siano le vostre esigenze (e le vostre passioni) avete trovato di certo il televisore adatto!

Samsung TV OLED 2022 (S95B) è dotato di un colossale pannello da 55″ con risoluzione 4K, HDR10+, antiriflesso, LED autoilluminanti ed un corpo ultrasottile LaserSlim Design. Il processore AI Neural Quantum 4K combina 20 reti neurali multistrato per analizzare le immagini creando profondità tridimensionale, regolando automaticamente la luminosità ed applicando il contrasto. Il risultato è un'esperienza visiva impeccabile, accompagnata da un audio immersivo 3D (con Dolby Atmos).

Come accennato poco sopra, si tratta di uno smart TV pensato anche per gli amanti del gaming grazie al Motion Xcelerator Turbo+, con miglioramenti fino a 4K a 120 Hz, FreeSync Premium e funzione VRR.

Volete mettere le mani su Samsung TV OLED 2022 (S95B) ad un prezzo imperdibile? Approfittate del codice sconto SPECIALOLED (-20%) e della promo weekend che offre un'ulteriore ribasso del 5% direttamente nel carrello: sfruttando entrambe le occasioni, il prezzo scende a soli 1.063,2€!

Non dimenticate di inserire il codice nell'apposito campo (nel carrello) prima di procedere con l'acquisto; l'extra sconto del 5% è valido dal 12 al 15 maggio compreso.

I vantaggi non finiscono qui: fino al 5 giugno 2023 è presente la consegna al piano e l'installazione gratuita disponibile; inoltre – fino al 31 maggio 2023 – è possibile usufruire del finanziamento a tasso zero fino a 40 rate (con la prima rata a luglio 2023). Lo store ufficiale Samsung offre anche una garanzia in più, con l'iniziativa Soddisfatti o Rimborsati (disponibile fino al 5 giugno): se non siete soddisfatti del vostro acquisto, potete restituire il prodotto entro 30 giorni dalla data di consegna.

Infine, segnaliamo la possibilità di acquistare il servizio di consulenza ”Training a casa”: un Tecnico Samsung sarà a completa disposizione dell'utente per guidarlo alla scoperta di tutte le funzionalità della smart TV.

