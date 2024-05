Ulefone Armor 25T Pro è il nuovo rugged phone con fotocamera termica e Android 14

A distanza di alcune settimane dal lancio del modello Armor 26 Ultra (rugged tuttofare con walkie talkie ed un super speaker) si torna a parlare degli smartphone ultra-resistenti del brand cinese grazie ad una nuova aggiunta. Ulefone Armor 25T Pro è un rugged phone pensato per professionisti e amanti della natura, con una fotocamera termica di ultima generazione a bordo: ecco tutto quello che c’è da sapere tra specifiche tecniche, funzioni, prezzo e uscita in Italia.

Ulefone Armor 25T Pro: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita

Nonostante si tratti di un rugged phone, Ulefone Armor 25T Pro cerca di mantenere uno stile elegante e poco “grezzo”: il dispositivo presenta una back cover non troppo aggressiva, con un ampio modulo contenente le fotocamere ed una trama in stile fibra di carbonio. C’è un tasto personalizzabile, un ampio schermo con punch hole centrale, le classiche certificazioni IP68, IP69K e MIL-STD-810H (quest’ultima di grado militare) ed un corpo abbastanza sottile per la categoria (12,5 mm di spessore e 326 grammi di peso).

La vera chicca è la fotocamera termica ThermoVue, in grado di rilevare firme di calore con temperature comprese tra i -20°C e 550°C. Il nuovo sensore di imaging termico offre prestazioni 3 volte superiori e presenta una risoluzione fino a 160 x 120 pixel. Oltre a questo particolare sensore trova spazio anche una fotocamera con visione notturna (OmniVision OV64B1B da 64 MP) accompagnata da 2 LED a infrarossi. Infine è presente il sensore principale Samsung GN1 da 50 MP mentre per i selfie abbiamo un modulo Samsung GD1 da 32 MP.

Passando al resto delle specifiche, Ulefone Armor 25T Pro monta uno schermo LCD da 6,78″ con risoluzione Full HD+, refresh rate a 120 Hz e protezione Gorilla Glass Victus; a muovere il tutto troviamo il chipset Dimensity 6300 di MediaTek con connettività 5G; presente all’appello anche una variante 4G, in questo caso con un SoC Helio G99. Non mancano 6 GB di RAM LPDDR4X e 256 GB di storage UFS 2.1, con la possibilità di utilizzare una micro SD. Il tutto è alimentato da una batteria da 6.500 mAh con ricarica da 33W e wireless da 30W. A completare il comparto ci sono l’NFC per i pagamento, un sensore IR, un ingresso mini-jack per le cuffie, il lettore d’impronte digitali (laterale) e Android 14 lato software.

Crediti: Ulefone

Il nuovo rugged phone Ulefone Armor 25T Pro è disponibile su AliExpress al prezzo di 379,8€: tuttavia vale la pena attendere il giorno del debutto vero e proprio, ossia il 1° giugno (dato che sicuramente ci sarà un’offerta dedicata ed un prezzo finale fortemente scontato).

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le