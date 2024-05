Samsung Galaxy Z Flip 6 Slim: anche il flip phone avrà una variante sorprendente

Le voci di corridoio attorno ai prossimi smartphone pieghevoli di Samsung continuano a essere molteplici, a volte discordanti, e adesso scopriamo l’esistenza di Samsung Galaxy Z Flip 6 Slim. Finora, il marasma di rumor aveva colpito principalmente il “fratello maggiore”, di cui si è parlato in lungo e largo in merito alla possibilità che venga lanciato per la prima volta in più versioni, rumor che ora si spostano anche sul flip phone sud-coreano.

Assieme a Samsung Galaxy Z Fold 6 ci sarebbe anche Flip 6 Slim: ma quali le novità?

Crediti: Samsung

Pochi giorni fa, infatti, si era iniziato a parlare di Samsung Galaxy Z Fold 6 Slim, quello che potrebbe essere il nome del tanto chiacchierato Samsung Galaxy Z Fold 6 Ultra, anche detto “Q6” o SM-F958N. Questa nuova strategia di commercializzazione potrebbe riguardare anche il pieghevole a conchiglia, anche se per ora i dettagli rimangono molto scarsi. Si vocifera che Samsung stia facendo di tutto per non fare uscire troppe informazioni su queste inedite varianti dei suoi pieghevoli, e questo potrebbe riflettersi anche sulla disponibilità sul mercato.

Nel caso di Samsung Galaxy Z Fold 6 Slim, la novità principale dovrebbe riguardare l’aspetto costruttivo, proponendo al pubblico un pieghevole più compatto a scapito della S Pen; per renderlo più sottile, mancherebbe il digitalizzatore, quella componente nello schermo che ne rileva il tratto. Ciò non sarebbe però possibile su Samsung Galaxy Z Flip 6 Slim, dato che finora su nessun flip phone è stato supportato il pennino, perciò non è chiaro come ne verrebbe ridotto lo spessore.

Non aspettatevi novità a breve: la produzione di Z Fold 6 Slim è prevista per fine 2024 con disponibilità a inizio 2025, con un lancio che potrebbe arrivare con la serie Samsung Galaxy S25, e immaginiamo che le stesse tempistiche riguarderebbero anche Z Flip 6 Slim, per due pieghevoli che potrebbero però essere limitati all’acquisto.

