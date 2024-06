Le pagine web diventato puntate di un podcast con questa funzione di Chrome per Android

Google Chrome non brilla sicuramente quando si parla di accessibilità, ma grazie ad una nuova funzionalità approdata in questi giorni sulla versione del browser per Android, anche chi ha difficoltà con la vista può godersi a pieno ogni pagina web che naviga sul proprio smartphone. La funzione “Ascolta questa pagina“, infatti, porta il text-to-speech sul browser di Big G e trasforma le pagine in puntate di un podcast.

La funzione “Ascolta questa pagina” arriva anche su Google Chrome per Android

Crediti: Android Authority

Grazie alla versione 126.0.6478.71 di Google Chrome per Android, infatti, nel menu di navigazione (tre pallini) compare una nuova funzione “Listen to this page” (Ascolta questa pagina) che permette di attivare il text-to-speech per trasformare il testo in audio e quindi godersi la lettura della pagina come fosse la puntata di uno dei propri podcast preferiti.

Una volta attivata la funzione, sullo schermo comparirà un widget per il controllo della riproduzione per regolare la velocità, mettere in pausa oppure andare avanti nella lettura. La funzione è disponibile in diverse lingue, tra cui inglese, francese, tedesco, hindi, portoghese, spagnolo e russo, ma sembra funzionare senza grandi problemi anche con la pagine scritte in italiano (nonostante la pagina di supporto ufficiale non citi espressamente la nostra lingua).

Google, quindi, ha deciso di far debuttare questa particolare funzione direttamente su smartphone: sulla versione desktop del browser, infatti, “Ascolta questa pagina” non è ancora disponibile.

