CUBOT X90 è in arrivo: il nuovo mid-range dallo stile inconfondibile

Praticità, performance ed eleganza: queste sono le caratteristiche del nuovo smartphone targato CUBOT, in arrivo il prossimo 17 giugno. L’azienda cinese ha alzato il sipario su CUBOT X90, mid-range caratterizzato da uno stile unico e specifiche da non sottovalutare. Ecco cosa possiamo aspettarci dal nuovo arrivato, pronto per un debutto scoppiettante.

CUBOT X90 pronto al debutto: ecco design e caratteristiche principali, in attesa dell’uscita

Crediti: CUBOT

L’ultimo arrivato di CUBOT è uno smartphone che trasuda eleganza da tutti i pori. Disponibile nelle colorazioni Yadan Black e Yachuan Green, il dispositivo è caratterizzato da una cover posteriore con una doppia finitura: la parte inferiore è opaca mentre quella superiore è realizzata con un effetto marmo che impreziosisce ancora di più l’esperienza. Un tocco premium e stiloso ed un design che difficilmente passa inosservato (anche grazie allo stile atipico del modulo fotografico). CUBOT X90 è equipaggiato con un display AMOLED con bordi curvi, un’unità da 6,67″ con refresh rate a 120 Hz, per una visualizzazione sempre fluida e scattante, con colori vibranti.

Crediti: CUBOT

Il cuore del medio gamma è il chipset Helio G99 di MediaTek: si tratta di una soluzione pensata per un utilizzo quotidiano all’insegna delle performance, con un occhio anche al gaming. Lato memorie non mancano 16 GB di RAM e 256 GB di storage, con la possibilità di espandere lo spazio di archiviazione fino a 1 TB (tramite micro SD). Il comparto fotografico non è da meno grazie al sensore principale da 100 MP, accompagnato da un ultra-grandangolare da 16 MP ed un obiettivo macro da 5 MP.

Come anticipato anche in apertura, CUBOT X90 arriverà in via ufficiale il 17 giugno e sarà in vendita su AliExpress (ovviamente a prezzo scontato). Se siete curiosi di saperne di più potete dare un’occhiata alla pagina presente sul sito ufficiale: qui trovate anche un’iniziativa promozionale dedicata allo smartphone!

