Realme Narzo N65 ufficiale: il primo al mondo con Dimensity 6300

Un nuovo capitolo del cosiddetto “Progetto N” ha fatto ufficialmente il suo esordio sotto forma di Realme Narzo N65, un nuovo smartphone che è destinato al segmento economico del mercato. E lo fa essendo il primo a montare il MediaTek Dimensity 6300: vediamo quali sono le sue caratteristiche, fra scheda tecnica, prezzo e disponibilità.

Realme Narzo N65 presentato ufficialmente: ecco tutte le sue novità

Realme Narzo N65 eredita l’aspetto visivo dalla serie 12, con un modulo fotografico circolare presente nella sezione centrale della scocca spessa 7,89 mm per 190 grammi e con certificazione IP54; sul frame c’è anche il sensore ID e il tasto fisico Dynamic Button, che può essere usato per fotocamera, torcia, modalità Silenzioso e così via. Davanti c’è uno schermo divenuto ormai uno standard, un pannello LCD punch-hole centrale da 6,67″ Full HD+ con refresh rate a 120 Hz, luminosità fino a 625 nits, Mini Capsule 2.0 e tecnologia Rainwater per un touch screen che funzionerà correttamente anche quando bagnato.

Fra le specifiche spicca il SoC MediaTek Dimensity 6300, realizzato da TSMC a 6 nm con CPU octa-core (2 x 2,4 GHz A76 + 6 x 2,0 GHz A55) e GPU Mali-G57 MC2, coadiuvati da 6 GB di RAM LPDDR4X (più 6 GB di RAM virtuale) e 128 GB di ROM UFS 2.2 con espandibilità via microSD fino a 2 TB. Dentro la scocca c’è una batteria da 5.000 mAh con ricarica 15W, la connettività è di tipo Dual SIM 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, c’è l’ingresso mini-jack, il software è Android 14 con Realme UI 5.0 (sono promessi 2 major update e 3 anni di patch di sicurezza) e ci sono una doppia fotocamera da 50+2 MP e una selfie camera da 8 MP con Air Gestures.

Disponibile nelle due colorazioni Amber Gold e Deep Green, Realme Narzo N65 è disponibile in India al prezzo di 11.499 INR (127€) per la variante da 4/128 GB, salendo a 12.499 INR (138€) per quella da 6/128 GB.

