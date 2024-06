Samsung Galaxy Ring arriverà con una custodia dal tocco futuristico

Uno dei prodotti tech più attesi dell’estate (ed anche uno dei più “anticipati”) è sicuramente il primo anello smart targato Samsung, una soluzione che mira a dare uno scossone al settore dei wearable portando all’attenzione del grande pubblico un accessorio finora limitato ad una nicchia ristretta. Samsung Galaxy Ring arriverà nel corso delle prossime settimane e tra le conferme e le indiscrezioni arrivate finora, ecco spuntare anche la sua custodia di ricarica.

Samsung Galaxy Ring: un insider svela come sarà la custodia di ricarica dell’anello smart

Crediti: Samsung

L’anello intelligente di Samsung è caratterizzato da un design minimale ed essenziale, elegante e versatile (adatto a qualsiasi tipo di abbigliamento). Viene da sé chiedersi se anche la custodia di ricarica di Samsung Galaxy Ring sarà altrettanto stilosa ed ora arriva una risposta. La prima immagine del case è stata pubblicata sul social cinese Weibo dal noto insider Ice Universe, noto appassionato di Samsung e sempre pronto ad aggiungere nuovi tasselli quando si tratta di leak sui futuri dispositivi del brand.

Crediti: Weibo (IceUniverse)

La prima immagine della custodia, ovviamente va presa con estrema cautela dato che si tratta di un leak, mostra uno stile nuovo di zecca per il colosso tech. Rispetto ad altri accessori (come gli auricolari TWS della serie Galaxy Buds), Samsung Galaxy Ring sembra avere una custodia più elaborata: questa è caratterizzata da un look minimale, che ricorda un portagioie, eppure con un tocco futuristico. La colorazione bianca è predominante, con un alloggiamento centrale dedicato all’anello. Probabile che il case supporti la ricarica wireless, ma per ora non è confermato.

Cosa aspettarsi dall’anello smart di Samsung?

La presentazione di Samsung Galaxy Ring è attesa nel corso dell’evento Unpacked di luglio, ma al momento è in corso una diatriba legale con Oura e quindi restiamo in attesa di ulteriori sviluppi. Per quanto riguarda le funzionalità, l’anello smart di Samsung presenterà il monitoraggio della frequenza cardiaca, del sonno, dei livelli di ossigeno nel sangue (SpO2) e del movimento, quindi con una particolare attenzione a salute e fitness. Se vi aspettate un’autonomia incredibile (vista anche la natura del dispositivo) potreste rimanere delusi, mentre il prezzo di vendita potrebbe essere abbastanza salato (secondo i leak).

