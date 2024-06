Apple ha violato il DMA? In arrivo una multa salatissima

Che l’Unione Europea non fosse completamente soddisfatta dell’operato di alcune compagnie per quanto riguarda il Digital Markets Act è stato chiaro fin dall’apertura delle prime indagini, ma sembra proprio che nei prossimi giorni si passerà dalle parole ai fatti. Secondo un nuovo report emerso online, infatti, l’UE sarebbe pronta a multare Apple per aver violato il DMA e la multa potrebbe essere davvero molto salata.

L’Unione Europea non riterrebbe idonee le misure adottate da Apple per il DMA: multa in arrivo?

Crediti: Canva

Stando alle informazioni condivise dal Financial Times, l’Unione Europea avrebbe in programma di multare Apple per aver attuato in modo soddisfacente le contromisure necessarie a rispettare il Digital Markets Act entrato in vigore lo scorso mese di marzo. La compagnia di Cupertino, quindi, potrebbe essere la prima a ricevere una multa del genere e la cifra non sarebbe affatto bassa.

L’Unione Europea, secondo le informazioni contenute nel rapporto, riterrebbe che Apple non avrebbe rispettato l’obbligo di consentire agli sviluppatori di orientare gli utenti verso offerte esterne all’App Store senza imporre loro commissioni. Ricordiamo, infatti, che gli store di terze parti sono costretti a pagare una commissione per poter operare su iOS.

La multa, in questo caso, ammonterebbe al 5% del fatturato medio giornaliero mondiale che, facendo due rapidi calcoli, arriverebbe a costare ad Apple più di un miliardo di dollari. Le tre fonti citate nel report, tuttavia, parlano di “risultati preliminari“: c’è ancora la possibilità, quindi, che le cose cambino sia in senso positivo che in senso negativo (per Apple).

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le