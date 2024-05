La videosorveglianza è semplice ed economica con questa IP camera Xiaomi: oggi a soli 35€!

La videosorveglianza sta diventando sempre più popolare nelle nostre case, ma spesso un buon impianto può arrivare a costare anche diverse centinaia di euro. Per fortuna, grazie all’offerta lampo di oggi di TomTop, è possibile portare a casa un’ottima IP camera firmata Xiaomi ad un prezzo davvero eccezionale: solo 35€!

Una IP camera che si trasforma anche in baby monitor: ecco Xiaomi Smart Camera SE 360 PTZ

Crediti: Xiaomi

Xiaomi Smart Camera SE 360 PTZ è una videocamera di sorveglianza con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel) in grado di ruotare per offrire una visione a 360° dell’ambiente in cui è posizionata. Il dispositivo è in grado di registrare immagini nitide sia di giorno che di notte, grazie alla ri-colorazione automatica dei filmati catturati con la visione notturna. La videocamera, inoltre, può essere posizionata facilmente ovunque, anche appesa al muro grazie al kit di montaggio incluso in confezione.

Grazie all’audio a 2-vie (sia in uscita che in entrata), questa Smart Camera può essere utilizzata anche come baby monitor, per essere tempestivamente avvisati del pianto del bambino. La connessione Wi-Fi permette di collegare la videocamera ad internet, ma per chi non ama il cloud è possibile registrare le immagini direttamente su una microSD di dimensioni non superiori a 32 GB.

Xiaomi Smart Camera SE 360 PTZ è disponibile oggi in sconto su TomTop al prezzo di 35.33€ grazie all’offerta lampo che trovate qui sotto. La spedizione avviene direttamente dai magazzini cinesi del celebre store ed è totalmente gratuita.

