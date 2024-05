L’incisore laser Atomstack S30 Pro è imperdibile: quasi 200€ di sconto con Coupon!

Scegliere un dispositivo per il fai dai te può essere complicato se non si ha dimestichezza, ma per fortuna esistono soluzioni in grado di unire praticità e professionalità. Atomstack S30 Pro è un incisore laser potente e completo a tutto tondo, perfetto per un utilizzo professionale e in sconto ad un prezzo davvero niente male: con il nuovo Coupon Banggood puoi risparmiare quasi 200€ (sul prezzo già scontato)!

Crediti: Atomstack

Facile da utilizzare e da assemblare, Atomstack S30 Pro si presenta come un incisore potente ed utile per qualsiasi tipologia di lavoro: il dispositivo è dotato di un laser a sei diodi da 33W, in grado di incidere con precisione pannelli in lego da 30 mm, acrilico da 20 mm e perfino fogli in acciaio inossidabile da 0,1 mm. Insomma, il laser può agire direttamente su molteplici materiali (anche ceramica e vetro opaco) e grazie al modulo laser a fuoco fisso è capace di effettuare incisioni e tagli precisi. Il dispositivo è accompagnato da una scheda madre a 32 bit ed è compatibile con vari software (come LaserGRBL e LightBurn). Per rendere ancora più completa l’esperienza, non manca un modulo Air Assistant direttamente incorporato (e quindi senza l’ingombro di ulteriori fili). Inoltre è presente anche l’app per smartphone Android e iOS, per la gestione da remoto.

Crediti: Atomstack

