HyperOS 2.0 Beta si intravede: Xiaomi chiede consigli agli utenti

Potrebbe sembrare prematuro parlare di HyperOS 2.0, ma la verità è che anche Xiaomi sta lavorando sotto banco a quello che sarà il prossimo major update per i suoi smartphone e tablet. Dopo aver eseguito la transizione da MIUI, abbiamo conosciuto la nuova interfaccia proprietaria in versione 1.0, e con l’avvento di Android 15 scopriremo come sarà fatta la sua seconda edizione. Nell’attesa che ciò avvenga, abbiamo nuovi indizi su cosa cambierà e sulle tempistiche, fra informazioni ufficiali e voci di corridoio.

Xiaomi dà un assaggio ai suoi utenti su come sarà fatto l’aggiornamento HyperOS 2.0

Partiamo dai rumor: un noto leaker di Weibo afferma che il periodo di reclutamento da parte di Xiaomi per i test interni di HyperOS 2.0 Beta partiranno nell’ultimo trimestre Q4 2024. A tal proposito, ricordiamo che l’azienda cinese ha deciso di cambiare il rilascio delle sue ROM Beta, per lo scorno dei più smanettoni.

In vista dei prossimi mesi e mentre proseguono i lavori nel dietro le quinte, Xiaomi ha lanciato un sondaggio (ora terminato) dove chiedeva ai suoi utenti se potrebbe interessar loro una nuova modalità per la schermata delle app recenti. Oltre alle due già presenti, con cui visualizzare le schede delle app in background in formato orizzontale o verticale, viene proposto di aggiungerne un’altra in stile iOS, a scorrimento orizzontale con le schede sovrapposte fra loro.

Nel sondaggio non viene specificato né se verrà aggiunta (molto dipenderà dal feedback ricevuto) né quando, ma non sorprenderebbe se questa modifica venisse apportata all’interno di HyperOS 2.0, di cui abbiamo anche altre indiscrezioni.

