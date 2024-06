Apple Watch Series 10: design più grande, ma anche più sottile

Aggiornamento 17/06: continuano ad emergere in rete nuove informazioni sul possibile design e le funzionalità dei nuovi Apple Watch Series 10, che in questa nuova versione potrebbe essere più grandi, ma anche più sottili. Trovate tutte le informazioni direttamente all’interno dell’articolo.

Sono passati quasi sei mesi dal lancio ufficiale di Apple Watch Series 9, quindi sono iniziati inevitabilmente a circolare i rumor sul prossimo modello di smartwatch in arrivo presumibilmente in autunno. Secondo le prime indiscrezioni, Watch Series 10 potrà vantare una rinnovata autonomia, ma non grazie ad una batteria più grande, bensì ad una nuova tecnologia a basso consumo utilizzato per i display.

Apple Watch Series 10 con i nuovi display OLED risparmierà energia e durerà più a lungo

Crediti: Apple

Secondo le informazioni riportate dal celebre magazine coreano The Elec, Apple sarebbe in procinto di adottare dei nuovi display LTPO (low-temperature polycrystalline oxide) con TFT (thin-film transistor) per i display dei prossimi Watch Series 10. Questa tecnologia permette di gestire al meglio il voltaggio applicato alle celle a cristalli liquidi, risparmiando autonomia e donando maggior vita alla batteria del dispositivo.

Attualmente Apple sfrutta la tecnologia LTPO TFT soltanto in parte, utilizzando per la maggior parte dei display OLED la tecnologia LTPS (low-temperature polycrystalline silicon). Ovviamente una miglioria del genere richiede maggiori costi di produzione, nonché maggior accortezza nell’assemblaggio: a questo riguardo, dovrebbero essere gli esperti di LG Display a fornire i nuovi schermi ad Apple.

Aggiornamento 17/06: gli Apple Watch Series 10 avranno un display più grande, ma design più sottile

Crediti: Apple

Stando alle informazioni pubblicate dal celebre insider Ming-Chi Kuo, i nuovi Apple Watch Series 10 vedranno un piccolo stravolgimento per quanto riguarda design e dimensioni. Le ultime indiscrezioni, infatti, suggeriscono che la dimensione del display (e dell’orologio in generale) aumenterà, passando dagli attuali 41mm e 45mm a 45mm e 49mm.

La scocca, tuttavia, potrebbe essere molto più sottile, grazie all’utilizzo di nuovi componenti realizzati tramite la stampa 3D, che verranno forniti direttamente da BLT. I nuovi Apple Watch andranno a celebrare i 10 anni dal lancio del primo dispositivo, quindi è lecito aspettarsi qualche novità in più rispetto alla Series 9 che ha lasciato quasi l’amaro in bocca agli appassionati.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le