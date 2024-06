CUBOT X90 e A10 ora in vendita: esperienza premium a prezzo imbattibile!

Dopo l’annuncio delle scorse settimane, ecco che le ultime novità di CUBOT sono finalmente in vendita e ovviamente non poteva mancare un’offerta lancio dedicata. CUBOT X90 e A10 sono i nuovi mid-range dallo stile elegante, con funzionalità mutuate da modelli superiori ed un prezzo particolarmente ghiotto: entrambi sono in promo lancio esclusivamente su AliExpress!

CUBOT X90 e A10 sono i nuovi mid-range con stile e funzioni al top, subito in offerta lancio

Crediti: CUBOT

Il nuovo CUBOT X90 è un dispositivo completo a tutto tondo, ricco di caratteristiche interessanti e dotato di uno stile unico ed inconfondibile. Si tratta di uno smartphone elegantissimo, di certo indicato ad un’utenza business oppure per chi cerca un look raffinato. La cover posteriore presenta una doppia finitura, con la parte superiore dotata di una texture che richiama le venature del marmo (nelle colorazioni Yadan Black e Yachuan Green). Il telefono è equipaggiato con uno schermo AMOLED da 6,67″ con refresh rate a 120 Hz ed è mosso dal chipset Helio G99, accompagnato da ben 16 GB di RAM (espandibili fino a 32 GB tramite Virtual RAM) e 256 GB di storage.

A completare il quadro abbiamo una fotocamera da 100 MP, un modulo selfie da 32 MP, una capiente batteria da 5.100 mAh con ricarica rapida da 33W e Android 14 lato software, per un’esperienza fluida in ogni occasione. La sicurezza è affidata ad un lettore d’impronte digitali sotto al display, mentre l’NFC permette di sfruttare i pagamenti contactless.

Crediti: CUBOT

Chi è alla ricerca di uno smartphone fresco, giovanile e dal prezzo super accessibile resterà sicuramente soddisfatto da CUBOT A10. In questo caso si tratta di un modello economico, ma che di certo non manca di stile e buone specifiche: la cover posteriore è in tre colorazioni, ossia la classica versione Black e le varianti Purple e Blue, per chi cerca un look più appariscente. Nonostante si tratti di una soluzione budget è presente uno schermo immersivo da 6,56″ HD+ a 90 Hz, una fotocamera da 48 MP, una selfie camera da 16 MP e il supporto al Face Unlock 2D, per lo sblocco tramite il viso. Il telefono è dotato di 12 GB di RAM (4 GB fisici e 8 GB virtuali) e 128 GB di spazio di archiviazione, espandibile fino a 1 TB tramite Micro SD; l’autonomia è al top grazie alla batteria da 5.100 mAh e non manca la connettività WiFi Dual Band per un collegamento sempre stabile e veloce.

I nuovi smartphone del brand sono disponili in esclusiva su AliExpress, in offerta lancio: CUBOT X90 è in promozione a soli 192,7€ mentre il modello budget CUBOT A10 viene proposto a 73,7€! Ovviamente si tratta di un’iniziativa a tempo limitato (visti anche i saldi estivi tech di AliExpress), quindi da cogliere subito.

