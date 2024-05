Il Tensor G5 di Google sarà prodotto da TSMC? Arrivano nuove conferme

Aggiornamento 27/05: nelle ultime ore sono emerse online nuove conferme sul produttore del nuovo chip di Google, il Tensor GT. Sembrerebbe ormai confermato anche il processo di produzione per la CPU di nuova generazione. Trovate tutte le informazioni direttamente all’interno dell’articolo.

Quando nel 2021 Google lanciò la serie Pixel 6 con il primo chip Tensor, l’obiettivo sembrava essere abbastanza chiaro: proporre una soluzione interamente realizzata in casa come alternativa a Qualcomm, MediaTek e Samsung. Ma a distanza di 3 anni, Google sembra ancora navigare in acque agitate, con una forte dipendenza dalle terze parti per la realizzazione dei suoi chip, fra TSMC e Samsung. Anche in vista del prossimo Tensor G4, seppure la svolta potrebbe arrivare col successivo Tensor G5.

Redondo lascia spazio a Zuma Pro: il Tensor made in Google si fa ancora attendere

Crediti: Google

Le intenzioni di Google, infatti, sarebbero quelle di realizzare un chip completamente indipendente, con i rumor che indicavano il 2024 come finestra di lancio di un Tensor proprietario. Stando alle ultime indiscrezioni, invece, la realizzazione del chip completamente “Made in Google” sarebbe slittata ancora di un anno.

Tensor G4, infatti, non userebbe il chip soprannominato Redondo bensì lo Zuma Pro, fabbricato ancora una volta dagli impianti sud-coreani con Samsung. Il SoC lo ritroveremo nella prossima serie Pixel 9, e si vocifera che sarà un aggiornamento incrementale del Tensor G3, che non a caso si chiama Zuma. Per esempio, il processo produttivo rimarrebbe a 4 nm ma passerebbe dal nodo di prima generazione SF4E del G3 a quello di seconda generazione SF4P. Le specifiche comprenderebbe una CPU a 4 cluster (1 x Cortex-X4 + 2 x Cortex-A720 + 3 x Cortex-A720 + 4 x Cortex-A520) e una GPU Immortalis-G715.

Nel 2025, messo da parte Redondo, arriverebbe un Tensor G5 con chip proprietario Laguna Beach realizzato non più da Samsung bensì da TSMC, probabilmente sul nodo 3 nm che sarà più collaudato e diffuso rispetto a ora; oltre al passaggio da Samsung a TSMC, il G5 sarebbe importante anche perché Google sarebbe più partecipe alla fase di progettazione, occupandosi di CPU, GPU e backend.

Aggiornamento 27/05: nuove conferme sulla produzione TSMC a 3nm

Crediti: Android Authority

Si torna nuovamente a parlare di Google Tensor G5, il chipset di nuova generazione in arrivo nel 2025 che andrebbe ad alimentare Pixel 10. Stando alle ultime indiscrezioni, sarebbero stati finalmente sciolti i dubbi in merito alla produzione, con l’inedito chipset che sarebbe apparso all’interno di uno dei database di TSMC.

Sarebbero quindi confermato i precedenti rumor che vorrebbero una produzione a 3 nm con una progettazione direttamente controllata da Google per la prima volta. Il nuovo Pixel 10, inoltre, potrebbe essere dotato di 16 GB di RAM prodotti da Samsung, per supportare al meglio le funzionalità AI in locale come quelle di Gemini Nano.

