Carl Pei spoilera come sarà Nothing OS 3.0: prime immagini

Siete curiosi di scoprire come sarà fatto Nothing OS 3.0? Allora ci sono buone notizie per voi, e non parliamo né di indiscrezioni né di fuga di notizie. Lo stesso Carl Pei, fondatore e CEO di Nothing, si è pubblicamente esposto sul suo profilo X/Twitter tramite alcuni screenshot per dare qualche anticipazione sul prossimo major update che arriverà sugli smartphone della sua compagnia.

Le immagini postate da Carl Pei si concentrano quasi esclusivamente sulla schermata di blocco, che sulla Nothing OS 3.0 si espanderà attraverso la categoria dei widget. Nella prima immagine vediamo la schermata di default, mentre nella seconda vediamo che il widget dell’orologio è affiancato da altri elementi, per esempio quello del meteo, per attivare/disattivare la modalità Aereo e quello del calendario; infine, nella terza vediamo la stessa schermata ma in modalità espansa, dove i widget hanno una forma più estesa a schermo.

Possiamo anche scorgere la schermata in cui l’utente potrà scegliere di aggiungere scorciatoie e widget e anche di personalizzarli, per esempio scegliendo lo stile dell’orologio.

Carl Pei coglie la palla al balzo per dare ulteriori informazioni sulla prossima versione della UI proprietaria, spiegando come funzionano le animazioni Interactive Dot, composte da tre strati: immagine di input, interazione dal vivo e output finale, suggerendo l’implementazione di animazioni dinamiche per l’interfaccia.

Per Nothing OS 3.0 si dice che ci saranno anche una nuova app Galleria e un’app Community dedicata. L’annuncio arriverà a settembre 2024, per un aggiornamento che quasi certamente verrà rilasciato su tutti i modelli finora commercializzati, ovvero Phone (1), (2) e (2a). Inoltre, un altro focus del major update sarà quello dell’intelligenza artificiale, di cui è già stato dato un assaggio a bordo di Phone (3).

