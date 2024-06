AliExpress Summer Sale: i SALDI ESTIVI sono arrivati, con nuovi Coupon e fino al 70% di sconto!

La promo Summer Carnival era solo un antipasto: le vere offerte per i saldi estivi di AliExpress cominciano adesso, con l’iniziativa Mega Summer Sale. Gli sconti arrivano anche fino al 70% e ovviamente non mancano prodotti di tutti i tipi, tech e non: c’è solo l’imbarazzo della scelta! Andiamo a scoprire tutti i dettagli e come fare per risparmiare durante il periodo promozionale!

AliExpress Mega Summer Sale: tutto sulla promo dedicata ai saldi estivi dello store, con tante offerte lampo e nuovi Coupon

Crediti: AliExpress

La fase di riscaldamento della promozione durerà fino a domenica 16 giugno mentre l’iniziativa vera e propria partirà lunedì 17 giugno. I saldi estivi di AliExpress sono l’occasione perfetta per mettere le mani sul meglio della tecnologia (e non solo) a prezzi stracciati, grazie alle offerte lampo disponibili e ai coupon generici. I codici sconto vanno utilizzati nell’apposito campo, prima di procedere con l’acquisto, e funzionano a fronte di una spesa minima. Come al solito questi vanno utilizzati per i prodotti nella pagina dell’evento, ma nulla vieta di provarli su qualsiasi articolo. Di seguito la lista dei coupon, attivi per tutta la durata della promo: ricordiamo che l’iniziativa AliExpress Mega Summer Sale termina il 23 giugno.

Coupon SSIP08 – Sconto di 8€ su una spesa minima di 59€

– Sconto di 8€ su una spesa minima di 59€ Coupon SSIP12 – Sconto di 12€ su una spesa minima di 59€

– Sconto di 12€ su una spesa minima di 59€ Coupon SSIP18 – Sconto di 18€ su una spesa minima di 59€

– Sconto di 18€ su una spesa minima di 59€ Coupon SSIP25 – Sconto di 25€ su una spesa minima di 59€

– Sconto di 25€ su una spesa minima di 59€ Coupon SSIP40 – Sconto di 40€ su una spesa minima di 59€

– Sconto di 40€ su una spesa minima di 59€ Coupon SSIP80 – Sconto di 80€ su una spesa minima di 59€

Oltre alla pagina dedicata al saldi estivi sono presenti anche altre due categorie interessanti. Nella sezione TOP BRAND trovi i migliori marchi presenti nello store, con tante occasioni imperdibili; i BESTSELLERS, invece, sono i prodotti più venduti e quelli più apprezzati dagli utenti (con tanti spunti interessanti, insomma, una sezione tutta da spulciare)! Vuoi conoscere tutti i segreti di AliExpress su acquisti, spedizioni e resi? Allora dai un’occhiata a questo approfondimento! Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

