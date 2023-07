Samsung Galaxy Z Fold 5 e Flip 5: svelati i prezzi per l’Europa

Si prospetta un'estate bollente per Samsung, che durante il prossimo Unpacked 2023 svelerà al grande pubblico Galaxy Z Fold 5 e Z Flip 5. I suoi prossimi pieghevoli vengono discussi in lungo e largo ormai da mesi, e più si avvicina l'evento di lancio più le voci di corridoio si fanno pressanti e precise. Non a caso, in vista della loro presentazione sono comparsi in rete quelli che sarebbero i prezzi di vendita in Europa.

Ecco i prezzi europei per Samsung Galaxy Z Fold 5 e Flip 5

Crediti: WinFuture

Partendo dal meno costoso del duo, il leaker BillBil_Kun afferma che Samsung Galaxy Z Flip 5 avrebbe un costo pari a 1.199€ per la variante da 256 GB e 1.339€ per quella da 512 GB, eliminando quella da 128 GB. Tuttavia, è bene precisare che si tratta di prezzi di listino per la Francia (dove l'IVA è al 20%), pertanto in Italia potrebbero essere ulteriormente più alti. Confrontandoli con quelli di Z Flip 4 fra Francia e Italia, i prezzi italiani potrebbero ammontare a 1.229€ e 1.379€.

Dimensioni di 165,1 x 71,9 x 6,9 mm da aperto / 85 x 71 x 15 mm da chiuso per 187 grammi

Colorazioni Graphite, Cream, Lavender e Water Green

Lettore d'impronte laterale

Display esterno Super AMOLED da 3,4″ HD , interno Dynamic AMOLED 2X da 6,7″ Full HD+ (2.640 x 1.080 pixel) con refresh rate a 120 Hz

, interno Dynamic AMOLED 2X da (2.640 x 1.080 pixel) con refresh rate a SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy a 4 nm

a 4 nm CPU octa-core Kryo (1 x 3,36 GHz X3 + 4 x 2,8 GHz A715/A710 + 3 x 2,0 GHz A510)

GPU Adreno 740

8 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB di ROM UFS 4.0 non espandibile

di ROM UFS 4.0 non espandibile Batteria da 3.700 mAh con ricarica 25W e wireless 15W

con ricarica e Software Android 13 con One UI 5.1.1

Dual SIM 5G, Wi-Fi 6e Tri-band, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, USB-C 3.2

Doppia fotocamera da 12+12 MP f/1.8-2.2 con ultra-grandangolare

f/1.8-2.2 con ultra-grandangolare Selfie camera da 12 e 10 MP f/2.2

Crediti: WinFuture

C'è poi Samsung Galaxy Z Fold 5, il cui prezzo salirebbe a 1.899€ per la versione da 256 GB, passando a 2.039€ per quella da 512 GB e infine 2.279€ per quella da 1 TB. Anche in questo caso, i prezzi sono quelle francesi e dovrebbero essere leggermente più bassi di quelli italiani: come il suddetto calcolo, i prezzi italiani potrebbero ammontare a 1.979€, 2.119€ e 2.399€.

Dimensioni di 154 x 129 x 6 mm da aperto / 154 x 67 x 13 mm da chiuso

Colorazioni Black, Cream e Blue

Lettore d'impronte laterale

Display esterno Dynamic AMOLED 2X da 6,2″ Full HD+ (2.316 x 904 pixel), interno Dynamic AMOLED 2X da 7,6″ Full HD+ (2.176 x 1.812 pixel) con refresh rate a 120 Hz

(2.316 x 904 pixel), interno Dynamic AMOLED 2X da (2.176 x 1.812 pixel) con refresh rate a SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy a 4 nm

a 4 nm CPU octa-core Kryo (1 x 3,36 GHz X3 + 4 x 2,8 GHz A715/A710 + 3 x 2,0 GHz A510)

GPU Adreno 740

12 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB/1 TB di ROM UFS 4.0 non espandibile

di ROM UFS 4.0 non espandibile Batteria da 4.400 mAh con ricarica 25W e wireless 15W

con ricarica e Software Android 13 con One UI 5.1.1

Dual SIM 5G, Wi-Fi 6e Tri-band, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, USB-C 3.2

Tripla fotocamera da 50+12+10 MP f/1.8-2.2-2.4 con ultra-grandangolare e zoom 3x

f/1.8-2.2-2.4 con ultra-grandangolare e zoom 3x Selfie camera sotto al display da 4 MP f/1.8 (dentro) e da 10 10 MP f/2.2 (fuori)

