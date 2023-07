Samsung Expert RAW si aggiorna per rendere le foto più realistiche

Da quando è stata creata, l'app Samsung Expert RAW ha raccolto numerosi consensi positivi, dando maggiore flessibilità a coloro che cercano nel proprio smartphone una fotocamera di livello. È un'app alternativa e parallela a quella standard che hanno tutti gli utenti Samsung, in cui sono confluite tutte quelle configurazioni che l'azienda ha valutato fossero di troppo per i meno esperti. E con il nuovo aggiornamento che sta preparando, l'app sarà in grado di restituire foto più realistiche.

Samsung prepara un aggiornamento Expert RAW che renderà le foto più “reali”

Crediti: Ice Universe

A segnalarlo è l'insider Ice Universe, che parla della prossima versione 2.0.10.6 e di come l'aggiornamento migliorerà la saturazione delle foto. Con l'esempio da lui mostrato su Twitter, vediamo come la bambina immortalata abbia un colore della pelle più vicino a quello reale, mentre nello scatto precedente possiamo notare la “mano” di Samsung, che è solita trattare la saturazione in maniera più marcata.

Il test è stato effettuato su Samsung Galaxy S23 Ultra, ma immaginiamo che questa modifica varrà anche per gli altri modelli compatibili con l'app Expert RAW. Ice Universe fa però notare che questo nuovo approccio sarebbe valido solo per il sensore principale, mentre scattando con ultra-grandangolare e teleobiettivi la saturazione sarebbe la stessa di prima.

Scarica Samsung Expert RAW

