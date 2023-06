Amazon regala un buono sconto da 5€: ecco come fare per ottenerlo!

Torna una delle promozioni più interessanti, direttamente dall'e-commerce più famoso. Amazon permette di ricevere un buono sconto del valore di 5€ da utilizzare per il tuo prossimo acquisto sulla piattaforma: ecco come fare, insieme a tutti i dettagli della promozione!

Come ricevere un buono Amazon con 5€ di sconto: scopri se sei idoneo

La promozione dedicata al buono Amazon da 5€ è un'iniziativa che fa capolino periodicamente ed è sempre un regalo gradito. L'unico limite è che si tratta di un regalo dedicato solo ad alcuni utenti della piattaforma, quindi è necessario fare un tentativo per scoprire se sei eleggibile per l'offerta. Quindi, come fare per ottenere il buono sconto Amazon da 5€ (ricordiamo, completamente gratis)? Basta accedere alla pagina dedicata all'iniziativa: scoprirai subito se i buono è disponibile per il tuo account, altrimenti dovrai necessariamente attendere un'altra promo.

Il buono sconto di 5€ può essere utilizzato sul tuo prossimo acquisto su Amazon, a fronte di una spesa minima di 15€; inoltre è valido fino al 25 giugno. La stessa iniziativa termina alle ore 23:59 del 25 giugno: dopo tale data non potrete più nemmeno riscattare il voucher (nel caso si un utente idoneo).

