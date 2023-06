Preparati per le vacanze con le nuove valigie Xiaomi: capienti ed economiche!

Nonostante la stagione più calda si stia facendo attendere ancora, tra poco meno di una settimana sarà ufficialmente Estate e questo vuol dire indiscutibilmente una cosa sola: è arrivato il momento delle vacanze. Xiaomi lo sa bene e porta sul mercato delle nuove valigie che vi consentiranno di viaggiare in comodità e sicurezza, ad un prezzo come sempre molto conveniente.

Viaggiare è più semplice e sicuro con le nuove valigie firmate Xiaomi

Xiaomi Mijia Suitcase è una nuova linea di valigie del celebre brand cinese in stile flat-top: ovvero con il lato superiore piatto. Questo design consente di utilizzare la valigia anche come piano di appoggio, cosa particolarmente utile quando ci si trova a viaggiare oppure si passa tanto tempo in aeroporto.

Le nuove valige di Xiaomi sono disponibili in formato 20″, 24″, 26″ e 28″ con una capienza rispettiva di 39 litri, 65 litri, 80 litri e 104 litri. Per facilitare il trasporto, la compagnia cinese ha deciso di munire questo prodotto di rotelle e maniglia allungabile (stile trolley) in modo da non dover necessariamente alzare tutto il peso della valigia per spostarla.

Anche la sicurezza gioca un ruolo fondamentale, con combinazione numerica e chiusura TSA che vi consentiranno di dormire sonni tranquilli. La valigia, inoltre è estremamente robusta grazie alla realizzazione multi-strato in policarbonato Covestro, con tanto di protezione anti-graffio.

Le nuove valigie Xiaomi Mijia Suitcase sono disponibili da oggi in Cina tramite il sito ufficiale con un prezzo che parte da circa 50€ (379 yuan) per la versione da 20″, fino ad un massimo di circa 80€ (579 yuan) per la più grande da 28″. Ogni versione è disponibile in quattro diverse colorazioni: nero, verde, blu e grigio.

Purtroppo, Xiaomi non ha diffuso i dettagli per una eventuale commercializzazione internazionale del prodotto che potrebbe rimanere un'esclusiva cinese. Vi aggiorneremo non appena ci saranno nuove informazioni oppure il prodotto sarà disponibile sugli store che spediscono anche nel nostro paese.

