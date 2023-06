Google porta At a Glance e Assistant in italiano anche su Pixel Watch

Con il tanto atteso Pixel Feature Drop di giugno, Google ha portato diverse novità sul suo primo smartwatch che sicuramente faranno felici gli utenti e potrebbero far presagire la commercializzazione anche in paesi in cui Pixel Watch non è ancora disponibile. Con il nuovo aggiornamento, infatti, At a Glance arriva sul dispositivo wearable, accompagnato da nuove lingue per Assistant di Google.

L'assistente vocale di Google adesso parla italiano anche su Wear OS

Il widget At a Glance, che da sempre caratterizza l'esperienza d'uso degli smartphone Pixel, arriva anche su Pixel Watch con l'aggiornamento dell'app Assistant. Il widget, infatti, è legato a doppia mandata all'assistente vocale di Google e richiederà necessariamente l'accesso al Calendario per funzionare. At a Glance è disponibile nelle configurazioni layout Modular II e Modular III, tramite la watch face Utility.

La novità più importante, almeno potenzialmente, potrebbe essere il supporto a nuove lingue per Assistant su Wear OS. Grazie al nuovo aggiornamento, infatti, Assistant è disponibile sul sistema operativo dedicato ai wearable anche in italiano, portoghese, svedese, polacco e spagnolo. L'arrivo di questa nuova funzione potrebbe far presagire la commercializzazione ufficiale del prodotto anche nei paesi dove ancora non è disponibile.

Sapevate che anche Pixel Watch soffre il caldo? Con l'arrivo delle stagioni più calde, infatti, è stata scoperta una funzione che salvaguarda il dispositivo dal surriscaldamento.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le