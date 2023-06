Google Pixel Watch soffre il caldo: spegnimento automatico per evitare danni

L'arrivo delle stagioni più calde ha consentito la scoperta di una nuova funzione implementata in Pixel Watch da Google che consente di spegnere automaticamente lo smartwatch per evitare danni. Nel caso in cui la temperatura circostante sia troppo alta e metta il dispositivo nella condizione di surriscaldarsi, Big G ha pensato ad uno spegnimento automatico per consentire il raffreddamento.

In caso di surriscaldamento Google Pixel Watch può spegnersi da solo per raffreddarsi

Negli ultimi anni, viste le temperature estive in costante rialzo, abbiamo imparato a tenere al fresco i nostri smartphone, per evitare le fastidiose schermate che ci avvisano che il dispositivo è troppo caldo per essere utilizzato. Google ha deciso di implementare una funzionalità simile anche su Pixel Watch, anche se in modo più “aggressivo“.

Pixel Watch è realizzato per funzionare al meglio con temperature comprese tra 0° e 35°, con un massimo livello di sopportazione indicato intorno ai 45°. Lasciare il dispositivo in macchina sotto il sole (per esempio), però, può far superare facilmente le temperature indicate, mettendo a rischio lo smartwatch. Proprio per questo motivo, Google ha implementato lo spegnimento automatico per il raffreddamento.

Raggiunta la soglia limite, Pixel Watch si spegnerà da solo per evitare danni e consentire un raffreddamento più agevole. Una volta ripristinata la temperatura ottimale, il dispositivo si riaccenderà mostrando una notifica come quella che potete vedere nell'immagine in alto. Un sistema di sicurezza che permette, quindi, di salvaguardare l'integrità dello smartwatch anche a temperature più alte.

Speriamo che questo sistema venga implementato anche su Google Pixel Watch 2, che con tutta probabilità sarà dotato di un nuovo chip Snapdragon.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le