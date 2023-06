Reality Pro: 6 colorazioni e doppio taglio di memoria per il primo visore Apple

Mancano davvero poche ore alla presentazione ufficiale di Apple Reality Pro, ma sul web continuano ad emergere nuovi dettagli su quello che sarà il primo visore per la realtà mista della compagnia statunitense. Stando alle indiscrezioni lanciate da una fonte dimostratasi fino ad ora sempre affidabile, il visore Apple sarà disponibile in due tagli di memoria e sei diverse colorazioni.

Nuove informazioni su Apple Reality Pro, ma il prezzo resta un'incognita

Billbil-Kun, noto leaker francese in attività su Twitter, ha condiviso nelle ultime ore alcuni nuovi dettagli su Reality Pro, il primo visore AR/VR di Apple che sarà presentato a breve in occasione della WWDC 2023. Il leaker suggerisce che la campagna marketing per il casco XR sarà incentrata su sei colori e due tagli di memoria.

Delle colorazioni disponibili se ne conoscono attualmente soltanto cinque: nero, blu, grigio, verde e rosa. Sembra strano che Apple voglia proporre un prodotto che si vocifera sia estremamente costoso in così tante varianti di colore: probabilmente a variare non sarà il colore dell'intero dispositivo ma soltanto alcuni inserti (una banda che tiene saldo in casco sulla testa?).

Per quanto invece riguarda le opzioni per lo spazio di archiviazione, Apple Reality Pro potrebbe essere disponibile nei tagli da 128 GB e 256 GB. Il prezzo resta la vera incognita: in questo caso il leaker non si è voluto sbilanciare, suggerendo soltanto che l'acquisto richiederà diverse migliaia di euro nel nostro continente.

