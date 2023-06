OPPO Reno 9A ufficiale: la nuova aggiunta alla serie, ma non per tutti

Dopo le anticipazioni dei giorni scorsi (con un corposo leak) ecco che il nuovo modello della serie Reno è ufficiale. No, non si tratta di un dispositivo marchiato Reno 10 bensì di uno smartphone appartenente alla famiglia precedente: OPPO Reno 9A è l'ultima aggiunta alla fascia media del brand e in questo approfondimento andiamo a scoprire tutti i dettagli tra specifiche tecniche, prezzo e disponibilità.

OPPO Reno 9A: specifiche tecniche e prezzo del nuovo medio gamma

Similmente al predecessore Reno 7A, anche in questo caso ci troviamo alle prese con un dispositivo lanciato in esclusiva in Giappone. Al momento non è dato di sapere se ci sarà una versione Global, quindi restiamo in attesa di novità. OPPO Reno 9A è un dispositivo accessibile, ma in grado di dare alcune soddisfazioni. In primis troviamo la classificazione IPX8/IPX6: ciò vuol dire che il telefono può essere immerso in acqua oltre 1 metro di profondità.

Il terminale è equipaggiato con un display AMOLED da 6,74″ Full HD+ con refresh rate a 90 Hz, campionamento del tocco di 180 Hz, un lettore d'impronte digital integrato sotto di esso ed un punch hole per la selfie camera. A muovere il tutto abbiamo un chipset Snapdragon 695, accompagnato da 8/128 GB di memorie. La batteria è un'unità da 4.500 mAh con ricarica da 18W.

Il resto del comparto comprende Android 13 lato software (tramite ColorOS 13), il supporto Dual SIM 5G, WiFi, Bluetooth, GPS, una porta Type-C ed un ingresso per le cuffie (da 3,5 mm). Il comparto fotografico comprende un triplo modulo da 48 + 8 + 2 MP con ultra-wide e macro mentre frontalmente abbiamo un sensore da 16 MP per i selfie.

Il prezzo del nuovo OPPO Reno 9A è di circa 269€ al cambio attuale (40.656 JPY); come anticipato poco sopra, per ora non è dato di sapere se il terminale arriverà anche in altri mercati. Una cosa è certa: al momento tutti i riflettori sono puntati sulla gamma Reno 10, in arrivo in Europa a luglio.

