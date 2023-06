OPPO non ha ancora finito con la serie Reno 9

Nelle ultime settimane abbiamo assistito al lancio cinese della gamma Reno 10, un trittico di smartphone che si presenta con un look elegantissimo, buone specifiche ed un occhio di riguardo al comparto fotografico. Nonostante la compagnia asiatica sia andata avanti con i suoi terminali, è in dirittura d'arrivo un'aggiunta alla generazione precedente: OPPO Reno 9A debutterà solo in Giappone, eppure riesce ad ingolosire.

OPPO Reno 9A: specifiche e immagini del prossimo modello della serie

Sono passati parecchi mesi dall'uscita della serie Reno 9, ma a quanto pare OPPO ha ancora qualcosa da dire. La prossima aggiunta sarà il successore di Reno 7A, telefono completo a tutto tondo e dotato perfino della certificazione IP68. A quanto pare la stessa sorte toccherà anche a OPPO Reno 9A: lo smartphone sarà resistente ad acqua e polvere – IPX8/IPX6 – ed avrà dimensioni compatte, con uno spessore di 7,8 mm ed un peso di 183 grammi.

Il dispositivo è protagonista di un leak corposo, con tanto di immagini e dettagli sulle specifiche. Reno 9A arriverà nelle colorazioni Moon White e Night Black e sarà dotato di uno schermo con punch hole, un'unità AMOLED da 6,4″ Full HD+ con refresh rate a 90 Hz e lettore d'impronte integrato.

Trattandosi di uno smartphone di nuova generazione, non mancherà il supporto alla connettività 5G, pur mantenendo un ingresso mini jack da 3,5 mm per le cuffie ed uno slot micro SD. Per quanto riguarda il chipset, dovrebbe trattarsi dello Snapdragon 695 (con 8/128 GB di memorie), alimentato da una batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida. Il comparto fotografico farebbe affidamento su un triplo modulo da 48 + 8 + 2 MP, con grandangolo e macro. Lato selfie ci aspetta un sensore da 16 MP mentre lato software non dovrebbe mancare Android 13 (sotto forma di ColorOS 13).

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le