OPPO Reno 7A ufficiale: non si fa mancare niente ed è anche IP68!

A pochi giorni dalla comparsa in Rete delle prime immagini render che ne hanno svelato in anticipo il design, OPPO ha presentato il tanto vociferato Reno 7A. Un mid-range sicuramente molto interessante sia dal punto di vista estetico che da quello delle caratteristiche, e che vede dalla sua parte un pannello AMOLED a 90 Hz, una tripla fotocamera con sensore principale da 48 MP, processore Snapdragon della serie 6 e tanto altro.

OPPO Reno 7A ufficiale: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

Disponibile nelle colorazioni Starry Black e Dream Blue dalla finitura opaca, OPPO Reno 7A sfoggia un design molto elegante, con un corpo squadrato e un grande modulo fotografico rettangolare sul retro, all'interno del quale alloggiano tre sensori e il flash LED. Il pulsante di accensione è posto sul lato destro, mentre il bilanciere del volume su quello sinistro insieme allo slot per la SIM.

Dal punto di vista del display, questo smartphone è dotato di un pannello AMOLED da 6.4″ con foro nell'angolo superiore sinistro per la fotocamera frontale. Questo offre un rapporto schermo-corpo dell'89.4%, una frequenza di aggiornamento di 90 Hz e risoluzione FullHD+.

Specifiche tecniche

OPPO Reno 7A è alimentato dal SoC Qualcomm Snapdragon 695, supportato da 6 GB di RAM LPDDR4x e 128 GB di spazio di archiviazione interna UFS 2.2 espandibile con microSD. Tutto il necessario per supportare l'utente nel suo utilizzo quotidiano, prestandosi bene anche per sessioni di gaming e attività più impegnative.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, sul retro dello smartphone troviamo un sensore principale da 48 MP (apertura f/1.8), un obiettivo di profondità da 2 MP e una lente Macro da 2 MP. La fotocamera interna, invece, è da 16 MP. Si tratta di un dispositivo 5G-ready con ColorOS 12 (basato su Android 11) a bordo, lettore di impronta digitale in-display e con grado di protezione ed impermeabilità IP68 che lo rende resistente alla polvere e all'acqua.

Prezzo e disponibilità

La disponibilità di OPPO Reno 7A è al momento limitata al solo mercato giapponese, dove lo smartphone può essere acquistato al prezzo di 44.800 yen, ovvero circa 320€ al cambio attuale.

