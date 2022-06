Xiaomi Mi True Wireless Earphone 2 Pro: ANC e ricarica wireless a soli 45€ su Amazon

Lanciate in Italia l'estate scorsa, le cuffie TWS con ANC e ricarica wireless Xiaomi Mi True Wireless Earphone 2 Pro si sono fatte strada grazie alle loro capacità e allo stile minimale: se puntate al risparmio, magari con un bel codice sconto, siete capitati nel posto giusto. Ecco come fare per acquistare le cuffie wireless di Xiaomi con un occhio al portafogli!

Codice sconto Xiaomi Mi True Wireless Earphone 2 Pro: risparmia sulle TWS con ANC e ricarica senza fili

Come anticipato in apertura, le cuffie TWS Xiaomi Mi True Wireless Earphone 2 Pro sono una soluzione in-ear di fascia alta (all'interno dell'offerta del brand), dotata sia del supporto alla ricarica wireless Qi che della cancellazione attiva del rumore. L'ANC è in grado di spingersi fino a 35 dB mentre i 3 microfoni ENC consentono di ottenere una qualità maggiore durante le chiamate. Completano il quadro driver dinamici LCP da 12 mm, controlli touch e un'autonomia fino a 6 ore (30, considerando anche la custodia di ricarica).

Le cuffie TWS Xiaomi Mi True Wireless Earphone 2 Pro sono in offerta in offerta lampo su Amazon, con tanto di spedizione Prime: il prezzo è davvero super, quindi approfittatene ora! Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Siete ancora affamati di sconti in salsa Xiaomi (e non solo)? Allora in basso trovate tutte le offerte in tempo reale direttamente dal nostro canale Telegram GizDeals, insieme al pulsante per iscrivervi (in modo da non perdere nessuna occasione).

