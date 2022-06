Nothing Phone (1) avrà un look unico: stiloso ma con un tocco di luci “tamarre”

Dopo la prima immagine ufficiale di Nothing Phone (1) arrivano altri scatti e perfino video dal vivo ed ecco che viene svelata una caratteristiche unica dello smartphone dell'ex di OnePlus. Ci saranno delle luci LED davvero particolari e personalizzabili, che renderanno l'esperienza ancora più minimale ma con un tocco di tamarraggine.

Nothing Phone (1) compare in video e immagini: ecco le luci LED in azione

Come abbiamo visto dalla prima immagine, Nothing Phone (1) non sarà propriamente trasparente. Chi si aspettava una trasparenza completa, con la possibilità di intravedere i componenti sotto la scocca potrebbe restare deluso, ma certo è che si tratta di un look unico nel suo genere. Il dispositivo è stato avvistato in alcuni video dal vivo, che ci anticipano in design in modo ancora più approfondito.

Nothing Phone (1) è dotato di luci LED integrate in vari punti della scocca: abbiamo quella principale che circonda il modulo fotografico (con uno stile che ricorda “vagamente” la soluzione luminosa di OPPO), ma sono presenti anche in alto a sinistra e nella parte inferiore del retro.

Oltre a fungere da luce di notifica, i LED vanno anche a tempo con la musica. Insomma, è lecito ipotizzare che siano previsti anche altri utilizzi, magari durante le fasi di gaming. Ora che possiamo osservare il dispositivo da varie angolazioni scopriamo con precisione la posizione del tasto di accensione e quella del bilanciere del volume. In basso prova spazio sia la porta Type-C per la ricarica che speaker e microfono.

Vi ricordiamo che il lancio di Nothing Phone (1) è previsto per il 12 luglio: se volete saperne di più date un'occhiata al nostro approfondimento dedicato al dispositivo di Carl Pei, ex di OnePlus.

