Amazon Prime Day 2022: date ufficiali e ci sono già le prime offerte!

Quando si parla di sconti e offerte c'è un evento che è sulla bocca di tutti, al pari del Black Friday: si tratta del primissimo appuntamento dell'anno con promozioni e prezzi assurdi ed arriva da uno dei più importanti e-commerce del globo. Stiamo parlando ovviamente degli Amazon Prime Day 2022, ormai in dirittura d'arrivo: finalmente abbiamo la conferma delle date ufficiali e ci sono anche le prime indicazioni sulle offerte!

Quest'anno, l'evento dedicato al Prime Day di Amazon si terrà nei giorni 12 e 13 luglio 2022, con la solita valanga di offerte per tutti i gusti. Saranno 48 ore pazze e cominceranno dalla mezzanotte del 12 luglio, fino alle ore 23:59 del 13 luglio; comunque ci saranno iniziative collegate anche nel corso dei giorni precedenti e successivi, come da tradizione. Gli utenti avranno la possibilità di acquistare prodotti di grandi marchi nazionali e di partner di vendita, incluse molte piccole e medie imprese. Le nuove offerte in tutte le categorie – dalla moda all'elettronica passando per giochi e articoli per la casa – verranno rese disponibili durante tutto Prime Day, garantendo grandi risparmi su moltissimi prodotti.

Inoltre i clienti Amazon Prime non dovranno aspettare i fatidici giorni del Prime Day 2022 per iniziare a fare compere: già dal 21 giugno partiranno le prime offerte e ci saranno occasioni per tutti i gusti.

Amazon Fresh: dal 21 giugno, i clienti Amazon Prime otterranno €5 di sconto con l'acquisto di cinque prodotti inclusi in una speciale selezione che comprende prodotti caseari, carne, pesce, gastronomia e pasti pronti, dessert e snack, dispensa, cura personale, prodotti per la casa, bibite e articoli per l’infanzia.

dal 21 giugno, i clienti Amazon Prime otterranno €5 di sconto con l'acquisto di cinque prodotti inclusi in una speciale selezione che comprende prodotti caseari, carne, pesce, gastronomia e pasti pronti, dessert e snack, dispensa, cura personale, prodotti per la casa, bibite e articoli per l’infanzia. Amazon Music Unlimited : dal 21 giugno, e per un periodo di tempo limitato, i clienti Amazon Prime che non hanno mai provato Amazon Music Unlimited potranno accedere a 4 mesi senza costi aggiuntivi – con 90 milioni di brani senza pubblicità in HD e milioni di podcast.

: dal 21 giugno, e per un periodo di tempo limitato, i clienti Amazon Prime che non hanno mai provato Amazon Music Unlimited potranno accedere a 4 mesi senza costi aggiuntivi – con 90 milioni di brani senza pubblicità in HD e milioni di podcast. Audible: dal 21 giugno, per i clienti Amazon Prime che non hanno mai provato Audible (o hanno cancellato l'abbonamento da almeno 6 mesi), sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento al servizio a soli 2,95€ al mese per 6 mesi e avere accesso senza limiti a un catalogo di migliaia di audiolibri, podcast e serie audio, da ascoltare dove e quando vuoi, anche offline, dall'app o dal sito (non sarà possibile utilizzare i 30 giorni di prova gratuita, dopo i 6 mesi l'abbonamento si rinnova automaticamente a 9,99€ al mese).

dal 21 giugno, per i clienti Amazon Prime che non hanno mai provato Audible (o hanno cancellato l'abbonamento da almeno 6 mesi), sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento al servizio a soli 2,95€ al mese per 6 mesi e avere accesso senza limiti a un catalogo di migliaia di audiolibri, podcast e serie audio, da ascoltare dove e quando vuoi, anche offline, dall'app o dal sito (non sarà possibile utilizzare i 30 giorni di prova gratuita, dopo i 6 mesi l'abbonamento si rinnova automaticamente a 9,99€ al mese). Kindle Unlimited: a partire dal 21 giugno i clienti Amazon Prime potranno usufruire di tre mesi di Kindle Unlimited a 0,00€, approfittando così dei vantaggi offerti da un accesso illimitato a oltre 1 milione di eBook su qualsiasi dispositivo.

a partire dal 21 giugno i clienti Amazon Prime potranno usufruire di tre mesi di Kindle Unlimited a 0,00€, approfittando così dei vantaggi offerti da un accesso illimitato a oltre 1 milione di eBook su qualsiasi dispositivo. Dispositivi Amazon: dal 1° luglio si può risparmiare fino al 40% sull'acquisto del router eero mesh WiFi. Inoltre, dall’8 luglio saranno disponibili ulteriori offerte per risparmiare fino al 60% su dispositivi Amazon selezionati, inclusi Echo Dot (3a e 4a generazione), Echo Show 5 (2a generazione), Fire TV Cube, videocamere Blink, Ring Video Doorbell e molti altri.

Infine, segnaliamo che quest'anno Amazon ha pensato bene di rendere ancora più accessibile l'evento del Prime Day, con consigli personalizzati sui prodotti e la possibilità di impostare notifiche e promemoria sulle offerte, per prepararsi al meglio. Ovviamente ci saranno tante esclusive per i clienti Prime, quindi iscrivetevi!

Noi di GizChina.it saremo con voi appassionati di sconti per tutto il tempo e oltre: seguiteci nel nostro canale Telegram dedicato alle migliori offerte del web, in modo da non perdere nessuna occasione dedicata all'Amazon Prime Day 2022! E per restare sempre aggiornati anche tramite il nostro sito, eccovi l'approfondimento dedicato al Prime Day, con tutti i dettagli attuali (che andranno ad arricchirsi man mano che ci saranno novità e sconti).

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il