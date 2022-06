Guarda DAZN, Netflix, Infinity+ e Disney+ ad un prezzo quasi regalato: 10€ al mese e non solo

Solitamente non ci troviamo a parlare delle principali offerte dedicate ai servizi di streaming e agli operatori, ma questa volta l'occasione è davvero troppo ghiotta. TIMVision ha lanciato una promozione super che vi permette di guardare DAZN, Netflix, Infinity+ e Disney+ a soli 10€ al mese per i primi due mesi e poi ad un prezzo assurdo, con più del 50% di sconto!

TIMVision ti fa guardare DAZN, Netflix, Infinity+ e Disney+ a soli 10€/mese: tutti i dettagli

TIM ha dato un bello scossone alla sua offerta dedicata a TIMVision, offrendo una serie di soluzioni da non sottovalutare. Se siete amanti del risparmio – e sappiamo bene che lo siete – non potrete non farvi ingolosire dai nuovi pacchetti disponibili. Per gli utenti che preferiscono solo DAZN, il pacchetto base di TIMVision permette di spendere solo 19.9€ al mese per 12 mesi: inoltre è incluso anche Infinity+, in modo da poter godere di sport, serie TV e film insieme. Se avete già il decoder TIMVision Box, pagherete solo 9.9€ di attivazione, mentre se ne siete sprovvisti saranno 19.9€ (e riceverete il box in comodato gratuito).

Ma ora passiamo al pezzo forte, ossia il pacchetto completo TIMVision Gold: in questo caso, effettuando l'iscrizione al servizio, si potranno guardare DAZN, Netflix, Infinity+ e Disney+, a soli 10€ al mese fino al 31 agosto 2022. A partire dal 1° settembre 2022 e per i successivi 12 mesi, il prezzo sarà di 30.9€ al mese. Il vincolo contrattuale è di 12 mesi, al termine del quale l'abbonamento completo potrà essere mantenuto a 45.9€ al mese. Comunque, se non vorrete continuare ad usufruire del servizio, potrete disdire l'abbonamento senza penali (al termine dei 12 mesi).

Si tratta di un'occasione decisamente ghiotta per due motivi: il primo riguarda i primissimi mesi, proposti a soli 10€ cadauno (e già solo per questo il risparmio è alle stelle). Da settembre il prezzo passerà a 30.9€ al mese ma anche qui non si scherma: sommando tutti gli abbonamenti singoli verrebbe oltre 65€ ogni mese. Insomma, con l'offerta di TIMVision Gold pagherete meno della metà!

Di seguito trovate i link sia al pacchetto base che a quello Gold: date un'occhiata per tutti i dettagli e per attivare. Se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

