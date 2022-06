Nuovo smartphone vivo certificato dal TENAA: Y77 5G in arrivo?

vivo avrebbe in cantiere un nuovo smartphone. Il dispositivo misterioso potrebbe appartenere alla serie Y e alcune delle sue caratteristiche principali, insieme alle prime immagini che lo ritraggono in vesti ufficiali, sono apparse nel database dell'ente certificativo TENAA. Che si tratti di vivo Y77 5G?

Nuovo smartphone vivo appare sul TENAA, Y77 5G e Y77 Pro 5G in arrivo?

Un nuovo smartphone vivo è apparso sul TENAA, lasciando trapelare alcune delle sue caratteristiche principali e mostrandone il design. Potrebbe trattarsi di vivo Y77 5G, anche se al momento non si hanno ancora conferme ufficiali a riguardo. Così come riportato dall'elenco TENAA, il misterioso smartphone sarà dotato di uno schermo AMOLED da 6.67″ con risoluzione FullHD+, un processore 5G con frequenza di clock di 2.2 GHz accompagnato da 6 GB, 8 GB o 12 GB di RAM e 128 GB, 256 GB o 512 GB di spazi di archiviazione interna.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, questo includerà un sensore principale da 50 MP e un obiettivo secondario da 2 MP sul retro, nonché una selfie camera da 8 MP. Le altre caratteristiche comprendono poi una batteria da 4.400 mAh con supporto alla ricarica rapida da 80W. Quest'ultimo dettaglio collega ad un'altra indiscrezione che ha coinvolto i nuovi smartphone vivo della serie Y77 in queste ultime ore.

Stando a quanto emerso in Rete, infatti, vivo Y77 Pro 5G sarà alimentato da un SoC MediaTek Dimensity 8100 e supporterà la ricarica rapida da 80W. Il lancio dei nuovi dispositivi è atteso per il mese di luglio: sarà proprio così? Non ci resta che attendere per scoprirlo!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il